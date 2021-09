Cs exige explicaciones a Cabrera por usar un autobús de la línea C5 para el rodaje de una serie

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Álvaro Pimentel, ha reclamado este martes al delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, “una explicación urgente sobre el supuesto uso de uno de los autobuses de la línea C5 para el rodaje de una serie de televisión en nuestra ciudad”, tal y como han denunciado en el día de hoy la Agrupación Sindical de Conductores de Tussam (ASC) durante el Consejo de Administración de la empresa. Un extremo que “ha reconocido el propio director gerente en el transcurso de la reunión”. En este sentido, ha asegurado que “el equipo de gobierno del PSOE debe aclarar cuanto antes este asunto”, ya que “es muy grave que después de casi dos años con la línea C5 suspendida por la investigación de los posibles fallos técnicos que provocaron el accidente de la Plaza del Duque de diciembre de 2019, desde Movilidad se dé el visto bueno a su uso con un fin publicitario mientras se priva a los sevillanos de este servicio”, ha indicado.

Pimentel ha recordado que “a lo largo de estos dos años hemos escuchado en infinidad de ocasiones al señor Cabrera decir que era imposible volver a utilizar estos autobuses hasta que no finalizara la investigación judicial para determinar las causas que provocaron los dos accidentes de esta línea", ya que “en caso de hacerlo, aseguraba el delegado, se podría poner en riesgo la integridad física de los usuarios”. Sin embargo, “en este caso parece que se han obviado estas circunstancias” y que “tampoco se han tenido en cuenta los posibles perjuicios que pudieran sufrir tanto los participantes en el rodaje como el propio conductor de Tussam que tuvo que trasladar el vehículo desde las cocheras de la avenida de Andalucía hasta el lugar donde se llevó a cabo la grabación”. Así, ha añadido que “es urgente que el gobierno aclare este asunto”, pues “es una incoherencia defender un extremo y luego tomar decisiones que van en contra de lo manifestado públicamente”. Por ello, “pediremos la comparecencia del delegado en la próxima Comisión de Fiscalización para que dé explicaciones sobre este asunto” ha anunciado.

El líder del partido liberal en el Consistorio hispalense ha advertido de que, “en caso de que se confirmen estos hechos, estaríamos hablando de una situación de extrema gravedad”, ya que “lo primero que tendría que hacer el delegado es aclarar si existe algún tipo de informe que justifique la cesión de este vehículo para el rodaje de la serie” y en el que, además, “se descarte claramente la existencia de cualquier inconveniente técnico que no aconsejara su utilización para este fin”. En caso contrario, “el equipo de gobierno habría incurrido en un error más que preocupante” frente al que “sería necesario que se asumieran las responsabilidades oportunas”. De igual modo, “si ese informe técnico en el que se descartan problemas de los vehículos existiera, no llegamos a entender por qué no se reactiva definitivamente el servicio de la línea C5”, puesto que, “si no hay peligro alguno para celebrar esta actividad, tampoco lo habría para volver a poner en marcha un servicio fundamental para los vecinos del Casco Antiguo”, ha insistido.

Pimentel ha recordado que “el Casco Antiguo necesita con urgencia que se habiliten todas las alternativas de transporte público que sean posibles para favorecer los desplazamientos de sus vecinos”, que “en su mayoría son personas de edad avanzada y con movilidad reducida”, sobre todo “por la supuesta inminencia del gobierno municipal en la implantación del Plan Respira para restringir el acceso de los vehículos privados en el centro”. En este sentido, ha añadido que “lo que no se puede hacer es tomar una decisión sin ofrecer alternativas”, ya que “el equipo de gobierno estaría incurriendo en el mismo error que ya llevó a fracasar el denominado Plan Centro hace algo más de una década”. Así, ha insistido en que “la reactivación del servicio de la línea C5 sería una buena opción para favorecer la movilidad de estos vecinos” y que, a la vista de la cesión de uno de sus vehículos para este rodaje, “no parece que a día de hoy existan impedimentos, más allá de la voluntad política, para volver a ponerla en circulación”, ha concluido.