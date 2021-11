Cs marca la agenda de Espadas

“El presupuesto es hoy mi actividad más importante y fundamental y no voy a especular con otras cosas que ocurran más adelante. El alcalde seguirá al frente. Los ciudadanos merecen que marquemos la diferencia”. Ésta fue la respuesta de Juan Espadas al ser preguntado ayer sobre la fecha de su renuncia a la Alcaldía y el nombramiento de Antonio Muñoz como primer edil en un acto en Sevilla Este en el que estaba previsto que se produjese la esperada novedad. El socialista cambió de opinión a última hora y pospuso su decisión esgrimiendo que “la vida política cambia cada día dependiendo de las circunstancias”, haciendo referencia a las “vergonzosas” palabras del vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, grabadas en julio en una reunión interna del grupo parlamentario en la que defendió que es “estúpido” presentar y aprobar un presupuesto “en año electoral”.

Tras poner la primera piedra del nuevo centro cívico de Sevilla Este, Espadas detalló que “nunca he actuado a impulsos ni marcándome la agenda nadie. Los sevillanos necesitan ver certezas, seriedad y rigor en su alcalde, ya que no lo ven en su Gobierno andaluz. Marco la diferencia política hoy y cuando salga adelante el presupuesto les diré fecha, día y hora”. El también secretario general del PSOE-A insistió varias veces que dejar su cargo como alcalde es su “decisión” y su “responsabilidad” en una comparecencia en la que estuvo emocionado y con la voz entrecortada en varios momentos. La decisión dejó frío hasta a su propio equipo.

Esta misma semana el equipo designado por el gobierno socialista y Adelante Sevilla se encuentran ultimando los últimos flecos de un presupuesto para el año que viene que estará aprobado de manera inicial por la Corporación en una sesión plenaria que se celebrará antes del puente de la Inmaculada si todo sigue su curso. El alcalde insistió en que “seguirá al frente de Sevilla porque para mí sí es importante el presupuesto, no es ninguna estupidez. Mi responsabilidad es sacarlo adelante y llevamos trabajando en ello meses, por lo que pospongo cualquier otra decisión a corto plazo hasta sacar adelante el presupuesto municipal. Tras lo escuchado ayer, los ciudadanos merecen que otros marquemos la diferencia porque esto no es una componenda ni un teatrillo”.

No quiso obviar que un más que posible adelanto electoral en Andalucía juega en su contra. Espadas comentó que es “perfectamente” consciente de que no puede estar “mucho tiempo” en la Alcaldía porque quiere dedicarse a preparar su nueva responsabilidad como candidato a la Presidencia de la Junta. Sin embargo, recalcó que no va “a decir a los sevillanos que su presupuesto es una estupidez, sino una prioridad y todo lo demás se pospone hasta que salgan adelante”. Un guiño más al lío de Marín.

El cambio de decisión de última hora lo justificó en que la postura de Cs sobre las cuentas andaluza “me obliga a demostrar que el presupuesto de una modesta cuarta ciudad de España no es una estupidez y que el alcalde está en eso y no en otro tipo de cálculos”. Las referencias indirectas a Marín fueron constantes: “En el Ayuntamiento, a diferencia de lo que considera que ocurre en la Junta, sí es importante aprobar el presupuesto para los sevillanos. En el Ayuntamiento sí hay un alcalde que da la cara y lo importante es llegar a un acuerdo, llevarlo a un Pleno y sacarlo adelante. Esa es mi prioridad. Cuando lo saquemos adelante, diré cuándo renunciaré a la Alcaldía y, tras reunirme con el Grupo Socialista, diré cuál es la persona propuesta y que el Pleno lo decida”.

Para terminar y preguntado sobre las especulaciones sobre su marcha desde que se celebrara el Congreso Regional del PSOE-A, el alcalde señaló que “nunca” lo he desmentido porque él “no era la fuente”. “Merezco, como mínimo, que se permita que la persona que tiene que tomar la decisión sea la que convoque y lo cuente. La ruta la marco yo y los tiempos los decido yo, por lo que no me voy a precipitar ni nadie me va a llevar a donde no quiera ir”, dijo antes de aclarar que él comunicó anteriormente que en breve hablaría de su futuro, pese a las “interpretaciones” que daban fecha inmediata a su salida.