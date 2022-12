Cs plantea 40 medidas para “mejorar y hacer más útil” el presupuesto

El portavoz del grupo municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Miguel Ángel Aumesquet, ha anunciado este lunes la presentación de “un plan con 40 medidas liberales” con el objetivo de “mejorar y hacer más útil para los sevillanos el proyecto de presupuestos para 2023 que ha elaborado el equipo de gobierno de la ciudad”. En este sentido, ha explicado que “estamos dispuestos a iniciar una negociación con el gobierno municipal a la que, como avancé hace varios días, acudimos con espíritu crítico pero con una actitud constructiva”. Por ello, “aunque tenemos claro que estas no son las cuentas que hubiese elaborado Ciudadanos para afrontar la delicada situación económica que sufren muchas familias sevillanas, nuestra responsabilidad como principal partido de la oposición nos hace querer aportar y no dinamitar puentes”, de modo que “intentemos llegar a un acuerdo que haga mejores unos presupuestos que por ahora se quedan cortos”, ha dicho.

Aumesquet ha añadido que “hoy vuelvo a apelar al origen de Ciudadanos, a ese espíritu dialogante que marcó desde sus inicios el ADN de este partido, para tender la mano al alcalde y abrir una negociación entre el grupo municipal de Ciudadanos y el equipo de gobierno”. Así, ha explicado que “lo hacemos sin líneas rojas inasumibles, sin buscar réditos partidistas, con menos política y más gestión” y, sobre todo, porque “entendemos que prorrogar el presupuesto de 2022, secuestrado por la izquierda radical de Podemos e Izquierda Unida, es más perjudicial para los sevillanos que intentar llegar a un acuerdo a seis meses de unas elecciones”. Sin embargo, ha insistido en que “no quiero que nadie confunda mis palabras”, puesto que “ni estoy dando por hecho un acuerdo, ni este grupo municipal va entregar un cheque en blanco al gobierno, ni estamos dispuestos a aprobar este presupuesto porque sí”. Es más, “o se cumplen las cuarenta medidas o Ciudadanos saldrá de la ecuación de un posible acuerdo”, ha señalado.

El portavoz del partido liberal en el Consistorio hispalense ha reiterado que “la solución a este presupuesto, que es manifiestamente mejorable, está en este plan con 40 medidas naranjas que hoy mismo vamos a hacer llegar al alcalde”. Entre ellas, ha destacado, “se incorporan medidas para la gestión de la ciudad, para acabar con algunos de los privilegios políticos, para hacer de Sevilla una ciudad más verde, mejor conectada, más segura y más limpia, para impulsar de una vez por todas la movilidad sostenible, para ampliar las infraestructuras en los barrios, para dotar de sombras nuestras calles, puentes y parques y para hacer que Sevilla sea una ciudad de la que los sevillanos nos sintamos orgullosos”. En este sentido, ha aclarado que “son medidas en las que no van a encontrar ni una brizna electoralista” y a las que, por lo tanto, “no existen motivos objetivos para decir que no”. Por ello, “el alcalde debe asumirlas en un gesto de buena voluntad como el que en el día de hoy está haciendo público Ciudadanos”, ha indicado.

Aumesquet ha insistido en que “no estamos dispuestos a darle al gobierno un cheque en blanco” y, tampoco, a que “la negociación se eternice en el tiempo”. Por ello, “exijo al alcalde que se ponga las pilas y que no siga de brazos cruzados en este asunto”. Es más, “esta propuesta que hoy ponemos encima de la mesa tiene fecha de caducidad”. Por tanto, “si el gobierno tiene voluntad de negociación con este grupo, no puede pasar de esta misma semana que mantengamos una reunión para abordar estas propuestas y su incorporación al presupuesto”. “Esa es la fecha y esos son los plazos”. Así, ha insistido en que “la cuenta atrás ha comenzado” y “si esta misma semana no somos capaces de sentarnos a dialogar, no habrá nada que negociar con Ciudadanos y este grupo municipal retirará la oferta”, ha concluido.