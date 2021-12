Cuento de Navidad con versos de Borges y Petrarca

El abuelo fue panadero y el mayor de sus 23 nietos es periodista. "Después pensé en el pan espiritual que es un periódico, todavía caliente y húmedo de la prensa reciente y de la neblina de la mañana en que se distribuye", escribe Marcel Proust en el sexto volumen de En busca del tiempo perdido, el titulado La fugitiva. Lo dice ante un ejemplar de Le Figaro, el periódico francés que como contaba su primo Manuel Halcón en un libro delicioso, llegaba todos los días con el Diario de Cádiz a la casa que la familia de Fernando Villalón tenía en Morón.

Del panadero al periodista unidos por este puente proustiano. El 25 de diciembre, día de la Navidad, se cumplieron 25 años de la muerte de mi abuelo Andrés, cordobés de Belmez, junto a Fuente Obejuna. He vuelto a leer Inés y la Alegría. El primer oficio que aparece en la novela de Almudena Grandes es el de panadero; el primer nombre propio, Carmen, la joven mecanógrafa del Pecé que deambula por las calles de Toulouse. Carmen como la mujer con la que se casó el panadero, manchega de Calzada de Calatrava, que fue su Pegamento Imedio. En la guerra, mi abuelo Andrés combatió en el batallón Dimitrov, apellido del Este que también aparece en la novela de Almudena.

Abuelo panadero, nieto periodista, "el pan espiritual que es un periódico" para Proust

Se jubiló como maestro panadero en Almagro, donde era fijo en las tertulias del barbero. Andrés Naranjo y Carmen Ciudad se casaron en 1932. Sé la fecha porque en el verano de 1982 tuve el privilegio de glosar sus bodas de oro en Almagro, en presencia del padre Seco, el fraile dominico que los casó imaginando erróneamente que la muerte los iba a separar. No pasó cuando murió Carmen, que se fue en la primavera de 1995, tres semanas antes que Lola Flores; tampoco cuando se marchó Andrés con un veguero en la mano, porque es difícil imaginar un cielo donde no sigan estando juntos. Romeo y Julieta a ambos lados de Despeñaperros.

A mis abuelos les encantaba venir a Sevilla. Disfrutaron de la Expo. El panadero gozaba con los paseos por la ciudad donde Cervantes empezó a escribir el Quijote; doña Carmen no perdonaba un solo día la misa en la iglesia de San Vicente de Paúl en la calle Pagés del Corro. El santo que pronunció una frase que a ella le venía que ni pintada: "El ruido no hace bien y el bien no hace ruido". Un día me los llevé al cine a ver Moros y cristianos, una descacharrante historia de turroneros dirigida por Berlanga.

Los tengo a los dos fotografiados por Atín Aya en el bautizo de mi hija Andrea, la mayor de sus bisnietos. Se montaron en el trenillo de la Expo. En el pueblo manchego de San Carlos del Valle hicieron de extras para una versión cinematográfica del Quijote dirigida por un cineasta ruso. Mi abuelo tenía cuerpo de Sancho Panza y alma de Quijote. Se hizo trianero adoptivo cuando fue testigo de la espantá de Cagancho en la plaza de toros de Almagro. Fue a los toros a la Maestranza. Aficionado con pedigrí. Fumaba puros con delectación, saldé una de mis muchas deudas afectivas con él trayéndole desde La Habana un paquete de Montecristos.

Nunca sabemos la última vez de las cosas. Hago míos los versos de Borges que León Lasa le dedicó a la memoria de Ismael Yebra: "Hay una línea de Verlaine que no volveré a leer / hay una calle próxima que está vedada a mis pasos / hay un espejo que ya me ha visto por última vez / hay una puerta que he cerrado hasta el fin del mundo". El día que quedé con Ismael para dar un paseo por la Alfalfa me esperaba leyendo el libro de León Lasa Viaje a la Antártida. Nunca olvidaré la última vez que vi a mis abuelos en Sevilla. Subían las escaleras mecánicas de Santa Justa. Yo venía de Madrid en el mismo tren sin saberlo. El AVE era su Clavileño. Navidades de 1994. Cuando el tren se acercaba a la estación, cerraba el libro que acababa de terminar. El último relato deEmpresas y tribulaciones de Maqrol el Gaviero, del colombiano Álvaro Mutis, se titulaba Un bel morir, sacado de un verso de Petrarca. Un bello morir, como el del maestro panadero Andrés Naranjo, un día de Navidad, después de comer en casa de mi tío Blas, su único hijo varón. Con la manchega tuvo siete hembras, como los brazos del Guadiana en la cueva de Montesinos. Río que en homenaje a Borges se ciega en Villarrubia de los Ojos.

Proust hermanó el pan con el periódico. Los días son mejores con estos atributos. Una vez fui con los dos al Corral de Comedias a ver la versión teatral del Quijote de Maurizio Scaparro. Los actores hablaban en italiano. Mi abuelo dijo: "Yo no me entero de nada". Mi abuela, con esa filosofía de mujer paisana de Pedro Almodóvar, le respondió: "¿Y para qué te quieres enterar?".