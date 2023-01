Denuncian seis horas de espera para el ingreso previo a una operación en el Virgen del Rocío

La familia de un anciano de 78 años ha denunciado públicamente que tras ser citado por el servicio de Admisión del Hospital Virgen del Rocío a las 16:30 horas del pasado miércoles para un ingreso previo a una intervención quirúrgica estuvieron esperando durante seis horas para que dicho ingreso se hiciera realidad.

Una de las hijas del paciente, Pilar Cerdeño, lo ha contado en un hilo de Twitter en el que relata cómo su padre estuvo durante seis horas sentado en una silla mientras esperaba que el paciente que ocupaba la habitación que le había sido asignada saliera de la misma, lo cual se alargó desde las 16:30 horas que llegaron al hospital hasta las 22:30 cuando pudo finalmente ser acomodado en la misma.

Según le explicaron a los familiares, y ha sido corroborado por este periódico a través de fuentes oficiales del Virgen del Rocío, el paciente que estaba de alta estaba esperando una ambulancia para que le llevara a casa, que no llegó hasta más de las nueve y media de la noche, es decir, cinco horas después de la hora a la que habían citado a su nuevo inquilino. A continuación, los respectivos trabajos de limpieza del habitáculo y cambio de sábanas de la cama, hizo que finalmente, el padre de Pilar Cerdeño no pudiera entrar en la habitación hasta pasadas las 22:30 horas.

"Y yo me pregunto que por qué no es el que está de alta el que espera fuera, y así limpian, y mi padre entra a su habitación para operarse en menos de 12 horas. Un señor que ya no está bajo la responsabilidad del hospital está en la habitación, y mi padre teóricamente ingresado está en admisión bajo la responsabilidad del hospital. Mañana para operarle le pondrán vendas para la circulación, pero hoy cinco horas en la silla. Pura hipocresía", relata Cerdeño en la citada red social. "Valiente humanización de la que presumís, de qué vale tanta acreditación y tanto golpe de pecho", sentencia la familia haciendo referencia al centro sanitario, al que define como "puntero clínica y científicamente". "Es la parte de usuario, no la de enfermo, la que flaquea claramente, apostilla la queja pública de la familia.

Siempre fue puntero clínica y científicamente, y lo sigue siendo. Es la parte de usuario, no la de enfermo, la que flaquea claramente. Ojalá quien pueda tomar medidas, me lea y, una vez comprendido mi cabreo de ayer, emprenda acciones con espíritu constructivo. — Pilar Terceño (@donterceo) January 19, 2023

Por su parte, el centro hospitalario corrobora esta circunstancia, que fue denunciada también formalmente por la familia a través de una hoja de reclamaciones, y argumenta que "cuando llegó el paciente tenía asignada una cama en su unidad correspondiente pero por temas de salud el paciente anterior de esa cama no se pudo ir de alta". "Se tardó tanto tiempo porque los compañeros intentaron ubicarlo en otra cama de esa misma unidad, pero viendo que al final no había altas en esa unidad se le buscó una cama ectópica en medicina interna", añaden desde el Virgen del Rocío. "El retraso fue en parte por la buena intención de los compañeros de admisión que pensaron que estaría más cómodo en su unidad y pensaron es esperar un poco a posibles altas de esa planta", apostillan.

Tras el incidente, la familia no ha dudado en reconocer en el mismo hilo de Twitter el trato "estupendo, educado, a la vez que cordial y acogedor, incluso cariñoso", del personal de la planta que ha recibido su padre durante la estancia hospitalaria. Tendremos quizás que centrar la mirada en la gestión de la admisión y altas? Parece que sí", ha sentenciado el relato de Pilar Cerdeño en Twitter, que espera que el mismo llega "a quien pueda tomar medidas". "Que me lea y, una vez comprendido mi cabreo, emprenda acciones con espíritu constructivo", concluye.