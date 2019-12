Destrozan el coche a un taxista de Sevilla que no secundó una huelga en el aeropuerto

Unos desconocidos destrozaron el coche a un taxista de Sevilla durante el pasado fin de semana. Los autores de este sabotaje derramaron un producto decapante sobre la carrocería, causando graves daños en la pintura del vehículo. Además, sellaron el tubo de escape con espuma de poliuterano, con la intención de provocar una rotura del motor en el momento en que el conductor pusiera en marcha el coche.

El ataque se produjo la madrugada del viernes al sábado en un municipio del Aljarafe, donde tiene su residencia el taxista que ha sido víctima de estos actos. El vehículo estaba aparcado muy cerca del domicilio del conductor, que se encontró el coche destrozado a la mañana siguiente.

El taxista ha denunciado ya los hechos ante la Guardia Civil. En esa denuncia, el profesional ha hecho constar las amenazas que recibió hace unos meses, cuando no secundó un paro convocado por los taxistas del aeropuerto. Dos compañeros de profesión amenazaron a este taxista. "Si le tienes cariño a tu coche, ya sabes lo que tienes que hacer", fue la frase que le dijeron hace aproximadamente dos meses. Este fin de semana, se ha encontrado el vehículo destrozado en las inmediaciones de su domicilio.

Este hecho no deja de suponer un mensaje claro por parte de los autores del sabotaje, que transmiten así a su víctima que saben dónde vive. Conocían también los turnos de trabajo, pues sabían que el taxista descansaba el sábado y, por tanto, había menos riesgo de que los sorprendiera in fraganti, ya que no tenía previsto madrugar.

El taxista que ha sufrido estas prácticas mafiosas es un profesional que lleva siete años en el sector. Trabaja en Sevilla capital y acude con cierta frecuencia a recoger clientes concertados al aeropuerto de San Pablo, tanto a través de agencias como enviado por las emisoras del sector.

El modus operandi de los autores es muy similar al que emplearon los que destrozaron otro taxi en otro municipio cercano el pasado 23 de noviembre. En aquella ocasión no utilizaron decapante sino que rompieron todas las lunas, espejos retrovisores, neumáticos y faros del vehículo, que estaba estacionado en un aparcamiento público cercano al domicilio del taxista. La víctima de aquel sabotaje también había denunciado amenazas de otros miembros del sector en el aeropuerto de San Pablo. Como ahora, los saboteadores actuaron una madrugada de sábado.

Tres días antes, el 20 de noviembre, varios taxistas del aeropuerto rodearon, hostigaron e insultaron a un taxista de Sevilla que iba a recoger a un cliente concertado en la terminal. Son ya tres, por tanto, los incidentes relacionados con la mafia del taxi que se han registrado en el último mes.

Más de treinta taxistas de la Asociación Hispalense Solidaridad del Taxi, que ostenta el monopolio sobre la parada de la terminal aérea, están imputados por distintos delitos en la macrocausa contra la mafia del taxi que investiga el juzgado de Instrucción 8 de Sevilla. Entre otros cargos, se les acusa de pertenencia a organización criminal.

La investigación judicial contra esta organización sigue en marcha, aunque avanza a ritmo muy lento. La última medida que ordenó la juez que la dirige, Reyes Flores, fue la retirada de una cámara de vídeo y dos monitores de la sede de la asociación en el aeropuerto de Sevilla. La cámara grababa el túnel de llegadas, donde se produjo el incidente del 20 de noviembre, y daría a los taxistas del aeropuerto información en tiempo real sobre qué vehículos accedían a la terminal. La juez retiró este dispositivo al considerar que vulneraba la Ley Orgánica de Protección de Datos.