Diecisiete médicos agredidos el año pasado en Sevilla

Sevilla registró el año pasado 17 agresiones a médicos por parte de sus pacientes. Son los ataques que llegaron al Colegio de Médicos de Sevilla. La cifra puede variar porque, lamentablemente, no todas estas situaciones son denunciadas. "Es necesario reconocer y apoyar a los profesionales del sistema sanitario público y privado de Sevilla y Andalucía, procurando la protección y el respeto que le son debido en el ejercicio de las funciones y responsabilidades, con el fin de conseguir una adecuada convivencia para promover la mejor asistencia sanitaria", ha dicho el presidente del Colegio, el doctor Alfonso Carmona,

La Atención Primaria, tanto en consulta como en urgencias, es el ámbito de trabajo en el que se produjo el mayor número de agresiones, 12, el 70%, mientras que los hospitales y sus urgencias suman el 18%. Otro 12% de las agresiones tuvo lugar en otros ámbitos. En la mitad de ellas (51%) se produjeron amenazas y coacciones, en seis hubo insultos y en dos llegó a haber lesiones físicas. El Colegio Médico de Sevilla indica que casi en el 40% de los casos fue necesario la intervención de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad a través de los interlocutores policiales sanitarios.

En cuanto a los motivos de la agresión, destacan las discrepancias con la atención médica, por no recetar la medicación o no dar la baja solicitada, seguido por el tiempo de espera en ser atendido.

Asimismo, el Colegio de Médicos de Sevilla ha informado que dispone de un grupo de trabajo especializado en agresiones a personal sanitario, el cual hace un seguimiento continuo y de control de la persona agredida y le orienta sobre los pasos que debe seguir para denunciar el caso.

Igualmente, en su compromiso por afrontar y dar respuesta al grave problema de la violencia contra el personal sanitario, el RICOMS está elaborando un plan de medidas concretas entre las que destacan el apoyo psicológico a la persona agredida. "Lo peor de una agresión es la post agresión, es decir, los días siguientes que crean miedo, ansiedad y desmotivación", ha afirmado la doctora María Dolores Rincón, secretaria del grupo de Agresiones del órgano colegial.

Entre las medidas sancionadoras, los profesionales demandan que, además de las penales, al agresor se le reclamen los daños ocasionados y se le apliquen multas para que no salga tan barato agredir. También piden que las órdenes de alejamiento de los centros que disponen algunas sentencias, se apliquen de verdad y no queden en papel mojado. A la Administración, los médicos le requieren más implicación. Por ejemplo, denunciando de oficio o personándose en la causa como acusación. En la actualidad, si un profesional agredido decide no denunciar, tampoco la Administración lo hace. De modo que puede darse la situación de que el sistema sanitario denuncie al agresor por romper una puerta, pero no por herir a un trabajador.