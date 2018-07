Docentes en precario de la Universidad de Sevilla desconvocan la huelga

Los colectivos de Profesorado Ayudante Doctor (AyD) y Contratado Doctor interino (CDi) de la Universidad de Sevilla (US) ha decidido desconvocar la huelga iniciada el 28 de mayo, "después de una dura y sacrificada defensa de la dignidad de las trabajadores de esta universidad", señalan, y preparar "nuevas medidas de lucha" para el inicio de curso.

En un comunicado han lamentado que "sólo la abusiva imposición de unos servicios mínimos del 100 por ciento en el periodo de exámenes ha impedido" que estos colectivos pudieran "ejercer el derecho fundamental de la huelga que ha evitado su acción como elemento de negociación para alcanzar la reivindicación de la promoción vía acreditación por la que fue convocada".

Según han indicado, estos servicios mínimos han sido denunciados por el colectivo ante los tribunales, pero "la negativa de los mismos a imponer medidas cautelares y las fechas en las que nos encontramos hacen prever que no emitirán una resolución que permita el ejercicio efectivo de huelga durante los exámenes de septiembre".

No obstante, alertan de que la desconvocatoria "no detendrá" la movilización, ya que continuarán con sus reivindicaciones mediante otras vías, entre las que destaca las demandas judiciales. Además, el colectivo apunta que en septiembre se pondrán en marcha "nuevas medidas de lucha colectiva que puedan ofrecer alternativas al derecho de huelga que, desgraciadamente, la autoridad laboral y el rectorado insisten en vulnerar". "Con todo, no descartamos una nueva convocatoria de paro en función de la resolución que emitan los tribunales respecto a los servicios mínimos", han añadido.

Asimismo, piden a los sindicatos integrados en la mesa de negociación (CCOO, UGT y CSIF) que sigan defendiendo y desarrollando la propuesta de carrera docente presentada últimamente como un punto de partida para resolver la situación de precariedad en las universidades andaluzas. Por último, AyD y CDi señalan varios hechos que, a su juicio, "deben hacer reflexionar a toda la plantilla de la US", como que la primera huelga "fue desconvocada tras la firma de un acuerdo firmado en Sercla e incumplido posteriormente por el Rector".

Critican que la Junta "ha impuesto" servicios mínimos "contrarios a derecho"

También señalan que la Junta de Andalucía, a petición del rectorado, "ha impuesto por segunda vez unos servicios mínimos equivalentes a los de la huelga de septiembre de 2017 y que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía anuló y declaró contrarios a derecho".

Además, critica que el Rectorado "haya contratado un bufete de abogados privado para, empleando dinero público, defender dichos servicios mínimos en contra de los derechos de sus propios trabajadores", y explica que la letrada representante del Rectorado, en sede judicial, "afirmó que el colectivo en huelga tendría que haber interpuesto la demanda sobre los servicios mínimos contra los directores de departamento", un argumento, añade, que "ha sido aceptado por los tribunales e incluido en la negativa a aplicar medidas cautelares a los servicios mínimos". "El colectivo en asamblea decidió por votación que en ningún caso interpondría medidas legales contra los directores de departamento", añade.