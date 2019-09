Doña Letizia a un escolta: "No me has avisado del escalón, casi me mato"

Ocurrió durante la pasada visita de los Reyes a Sevilla, con motivo de la inauguración de la exposición dedicada al quinto centenario de la vuelta al mundo de Magallanes. Cuando los monarcas saludaban al público congregado frente al Archivo de Indias, doña Letizia tropezó al no ver que había un escalón en la acera.

El traspié casi la hizo caer a la reina que enseguida reprendió a uno de sus escoltas con un "No me has avisado del escalón, casi me mato", mientras le señalaba el desnivel de la calle sobre el que no le advirtió.

El momento quedó recogido en el vídeo que grababa un teléfono móvil de una de las personas que buscaban el saludo de los reyes.

Exposición El viaje más largo

Los Reyes presidieron antes en el Real Alcázar de Sevilla la reunión de la Comisión Nacional del V Centenario de la primera vuelta al mundo. Dicha comisión nacional se creó para preparar y organizar la programación de dicha efemérides, la gran hazaña que dio inicio a la globalización.

Tras este sesión, Felipe VI y Doña Letizia inauguraron oficialmente la exposición El viaje más largo, organizada por Acción Cultural Española y el Ministerio de Cultura y Deporte. La muestra, en el Archivo de Indias, explica la proeza de la primera circunnavegación de la tierra, que comenzó hace 500 años.

La muestra reúne los principales testimonios de este viaje excepcional, para descubrir, más allá de fechas, datos y cifras, el lado humano de unos navegantes que soñaron una ruta imposible, partieron hacia lo desconocido.

El pistoletazo de salida de dicha efemérides tuvo lugar el 10 de agosto. Una compañía de la Armada rindió honores a la expedición comandada por Magallanes y Elcano en la Glorieta de los Marineros Voluntarios, donde se alza el monumento dedicado a Elcano.

Posteriormente, junto a la Torre del Oro, se izó el distintivo de la celebración, también con una destacada presencia de la Armada. Posteriormente, las autoridades se dirigieron al Centro de Atención al Visitante del Paseo Marqués de Contadero donde inauguraron de manera oficial el centro de interpretación sobre la gesta.

El inicio de la conmemoración de la epopeya contó una importante representación política, encabezada por la vicepresidenta en funciones del Gobierno, Carmen Calvo.

La presencia de los Reyes supone otro espaldarazo para la efemérides, que se extenderá hasta el año 2022, cuando Elcano regresó a la ciudad junto a otros 17 hombres a bordo de la nao Victoria.