Donación de 25.000 euros al Hospital Macarena para investigar el cáncer de mama

El Hospital Universitario Virgen Macarena ha recibido este martes por parte de la Asociación de mujeres con cáncer de mama (Amama), una donación de 25.000 euros destinada a la investigación de esta enfermedad, que es la primera causa de muerte por patología tumoral en la mujer en todos los países occidentales.

El acto de entrega de la donación ha tenido lugar en el centro hospitalario estando presentes en el mismo el director gerente del Hospital, Antonio Castro; la presidenta de la Asociación AMAMA, Carmen Carrillo y la directora de la Unidad de Gestión Clínica de Oncología Radioterápica y Radiofísica del Hospital, Eloísa Bayo. Acompañando al acto han estado un representante de la Fundación Pública Andaluza para la Gestión de la Investigación en Salud de Sevilla(FISEVI); la subdirectora de Recursos Profesionales, María José Cano y la responsable de Participación Ciudadana del Hospital, Carmen Martín.

El Hospital Virgen Macarena creará un fondo para la investigación en cáncer de mama, que estará disponible para todos los profesionales del Comité de Cáncer de mama que quieran presentar su proyecto investigador en esta enfermedad. Para ello se constituirá un comité evaluador con objeto de garantizar la calidad de los proyectos que accedan a este fondo

Aprovechando este acto enmarcado dentro del mes de sensibilización sobre el cáncer de mama, los asistentes han destacado la importancia de la concienciación en la población relacionada con la detección precoz del cáncer de mama y han hecho un llamamiento a la participación en el programa de detección precoz.

Desde que comenzó el programa más de 256.000 mujeres han sido exploradas en Sevilla

Andalucía cuenta, desde 1995, con el Programa de Detección Precoz de Cáncer de Mama, a través del cual se han explorado ya a más de un millón de mujeres con edades comprendidas entre los 50 y los 69 años, que son la población diana del programa. Esto es así porque el riesgo de padecer cáncer de mama se incrementa con la edad y especialmente a partir de los 50 años. Sólo en el Hospital Virgen Macarena se informaron durante el 2017, mas de 46.000 mamografias procedentes del citado programa.

Asimismo, y desde que comenzó el programa más de 256.000 mujeres han sido exploradas en Sevilla. La tasa de participación en el programa ha sido de 83,18 % y la tasa de detección de cáncer en Sevilla del 6, 98%.

La detección en fases tempranas ha mejorado significativamente el pronóstico, tanto en términos de supervivencia (20 puntos de aumento en supervivencia a los 5 años en los ultimos 25 años) como en calidad de vida, al permitir actuar en fases iniciales y aplicando técnicas diagnósticas e intervencionistas mínimamente invasivas, como la cirugía conservadora o la biopsia selectiva del ganglio centinela.

El porcentaje de curación de este tumor se sitúa por encima del 90% cuando se diagnostica precozmente. En nuestro medio el porcentaje de cirugía conservadora esta alrededor del 70%.

Prevención Primaria y Consejo genético

Además del programa de cribado para la detección precoz del cáncer de mama, el Hospital Universitario Virgen Macarena ofrece consejo genético oncológico. Hay que tener en cuenta que entre un 5-10% del total de los casos de cáncer diagnosticados cada año tiene naturaleza hereditaria, lo que conlleva importantes implicaciones a nivel social, familiar e individual, ya que las personas portadoras de mutaciones hereditarias tienen un riesgo elevado de desarrollar cáncer y además a edades más tempranas que la población general. El cáncer de mama de origen hereditario se presenta entre los 40 y los 50 años, una década antes de su aparición habitual.

En la provincia de Sevilla se diagnostican cada año alrededor de 1030 casos nuevos de cáncer de mama

En el consejo genético oncológico se incluye asesoramiento tanto a pacientes como familiares, un test genético para determinar la presencia de mutaciones que pueden trasmitirse a la descendencia y que incrementan la susceptibilidad de padecer cáncer, y el establecimiento de medidas preventivas y terapéuticas para impedir la aparición del cáncer o para diagnosticarlo lo más precozmente posible.

El consejo genético supone, por tanto, una herramienta fundamental para reducir la incidencia y mortalidad del cáncer de mama, ya que una vez identificados aquellos miembros de una familia que son portadores de una mutación de riesgo, y que aún no hayan desarrollado el tumor, se pueden implantar protocolos de seguimiento y tratamiento adaptado a cada tipo de cáncer, así como diseñar estrategias individuales de prevención y detección temprana de este tipo de tumores.

Durante el año 2017 y hasta octubre de 2018 unos 200 pacientes y familiares han sido vistas por primera vez en la consulta del consejo genético del Hospital Virgen Macarena y 300 han realizado un seguimiento de su proceso.

Hay que destacar el papel de la recientemente creada Unidad de Seguimiento de Cáncer Hereditario, vinculada a la UGC de Ginecología. En esta unidad se lleva a cabo el seguimiento de las mujeres sanas que son portadoras del gen BRCA, y por lo tanto mujeres de alto riesgo de padecer cáncer de mama y ovario. Aparte del seguimiento estrecho, esta unidad es la encargada de proponer y realizar la cirugía profiláctica de la mama y ovarios cuando están indicadas.

La unidad de seguimiento ha permitido además establecer un circuito diferencial para pacientes por un lado y para mujeres sanas por otro.

Avances

En la provincia de Sevilla se diagnostican cada año alrededor de 1030 casos nuevos de cáncer de mama cada año de los cuales alrededor de 330 son atendidos en el Hospital Virgen Macarena. Actualmente, y gracias a los avances en los procedimientos diagnósticos y terapéuticos, estas pacientes reciben en el centro hospitalario una atención personalizada.

Diagnósticos

En los últimos años, en el ámbito de la medicina personalizada y de precisión se han incorporado las plataformas genómicas predictivo-pronósticas en cáncer de mama con el fin de proporcionar a las pacientes un tratamiento más adaptado a su situación personal. Basada en la estimación de índices pronósticos podrían permitir establecer cuál va a ser la evolución de la enfermedad, y ayudar a decidir el mejor tratamiento disponible.

El Hospital Virgen Macarena, junto a otros 15 hospitales de la comunidad, participa en un proyecto de investigación para evaluar la utilidad clínica de dichas plataformas. El estudio, promovido por el Servicio Andaluz de Salud y llevado a cabo por la Agencia de Evaluación de Tecnología Sanitaria, comenzó en junio de 2016 y la duración prevista del mismo es de 3 años o hasta la inclusión de 1000 pacientes. Hasta la fecha en el Hospital Macarena se han beneficiado de la participación en este proyecto 85 pacientes, lo que ha permitido indicar el tratamiento con quimioterapia de forma más precisa a aquellas mujeres que realmente lo necesitan.

Radioterapia

En los dos últimos años el Hospital ha incorporado dos nuevos aceleradores lineales. Una actualización de un equipo ya existente y la sustitución completa de otro, además de la incorporación de un TAC simulador 4D, en el marco del convenio firmado entre la Junta de Andalucía y la Fundación Amancio Ortega .

Estos equipos de última generación van a permitir mayor control tumoral al posibilitar la escalada de dosis con mejor protección de los tejidos sanos y mejor calidad de vida de los pacientes.

Entre las nuevas técnicas que se van a incorporar destacar la radiocirugía estereotáxica (SRS), un procedimiento no quirúrgico que aplica radiación sumamente focalizada, con una precisión submilimétrica, en dosis muy altas altas, y en solamente una sesión ( o muy pocas sesiones). El objetivo es administrar una dosis que destruya el tumor en el menor tiempo posible y logren un máximo control local con mínimos efectos secundarios.

Este tratamiento está indicado en tumores cerebrales de pequeño tamaño, meningiomas o metástasis cerebrales limitadas, pero también en un importante número de lesiones benignas e incluso patología nerviosa funcional tales como neuromas acústicos, neuralgia del trigémino o malformaciones arteriovenosas.

Este tipo de tratamiento se considera una técnica compleja y de baja frecuencia por lo que necesariamente debe estar centralizada en centros de referencia para garantizar la experiencia. Actualmente los centros de referencia de Andalucía son el Hospital Virgen de la Nieves y el Hospital Regional de Málaga. Con la puesta en marcha de este equipo se pretende incorporar también al Hospital Virgen Macarena como centro de referencia autonómico.

También se contempla la Radioterapia estereotáxica corporal (SBRT). Basándose en la experiencia de la radiocirugía y sus excelentes resultados se ha desarrollado una técnica semejante para el resto del cuerpo. Se trata de la aplicación de altas dosis de radiación en pocas sesiones, e incluso en sesión única, capaces de producir una gran destrucción de las células tumorales, con pocos efectos secundarios en los tejidos sanos mejorando significativamente las posibilidades de curación y la calidad de vida de los pacientes.

Actualmente las indicaciones estándar de la SBRT son los pacientes con cáncer de pulmón no microcítico estadio I, con contraindicación para la cirugía y el pacientes con enfermedad oligometastásica en pulmón, hígado y columna. No obstante dados los buenos resultados está siendo investigada en múltiples localizaciones tumorales donde la radioterapia ha desmostrado eficacia tales como tumores de próstata, cuello de útero, cabeza y cuello, etc.

Nuevos fármacos

Al igual que ocurre con el diagnóstico, el conocimiento de la biología molecular del cáncer ha permitido en estos últimos años el desarrollo de nuevos y mejores tratamientos dirigidos a dianas moleculares, tales como las proteínas de membrana HER-2 (trastuzumab, pertuzumab, lapatinib o TDM-1) que han duplicado la supervivencia del cáncer de mama en estadios avanzados

Investigación

Pero los avances en esta enfermedad pasan por la investigación. En la actualidad el Hospital Universitario Virgen Macarena tiene en marcha 45 proyectos de investigación en cáncer, de los cuales 11 son en cáncer de mama, habiendo publicado varios artículos en las mejores revistas de Oncología del mundo (JCO, Annals of Oncology, Clinical and Translational Oncology) durante el 2018 relacionadas con cáncer de mama

Prevención

Este mes que transcurre dedicado a la sensibilización en el cáncer de mama es una gran oportunidad para destacar la importancia de la prevención primaria y promover los estilos de vida saludable recordando el código europeo contra el cáncer.:

https://cancer-code-europe.iarc.fr/index.php/es/