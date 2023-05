Ecologistas denuncian la subvención municipal a los dominicos para que el CSIC estudie el ficus de San Jacinto

Diversas entidades ciudadanas y ecologistas -como ‘Ni un árbol menos’, la ‘Red Andaluza de Seguimiento, Trabajo y Recuperación de Ecosistemas (RASTREA) ’, la Asociación de Vecinos Ecologista de Los Remedios, la ‘Federación Andaluza de Defensa Animal (FADEA)’, ‘PACMA’ o la ‘Plataforma gatera felina de Sevilla’- están presentando desde esta semanas reclamaciones contra la modificación presupuestaria aprobada por el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla del pasado 21 de abril, actualmente en fase de exposición pública, dirigida a subvencionar nominativamente a los Dominicos de San Jacinto con 78.099 euros, que se elevarían a 111.019 euros conforme al convenio en el que se sustanciaría, para el encargo de un estudio sobre la viabilidad del ficus ubicado junto a la parroquia.

En términos generales, la reclamación expone dos motivos principales: el primero, que el asunto al que se adjudica la subvención se encuentra actualmente sujeto a acciones judiciales por la vía penal; y segundo, que tanto la subvención como el convenio que se financia a través de la misma podrían no ajustarse a la legalidad y, por tanto, podrían incurrir incluso en presuntos delitos tipificados en el Código Penal.

En cuanto al primer motivo, el pasado 28 de marzo, la Justicia reabrió la causa penal contra el Ayuntamiento de Sevilla por la tala del ficus de San Jacinto, a partir de un recurso de la acusación popular presentado por la Asociación Animalius, al que se sumó el Ministerio Fiscal. "El Consistorio, por tanto, concede una subvención en un asunto que es objeto de investigación judicial faltando a la prudencia exigible a una Administración".

Por su parte, la subvención a los Dominicos es nominativa y directa, no se encuentra contemplada en los planes estratégicos de subvenciones del Ayuntamiento, no está prevista en su presupuesto para 2023 y no responde a razones que podrían justificarla sin publicidad ni concurrencia. "Por todo ello, esta subvención podría incumplir artículos esenciales de la Ley General de Subvenciones y su Reglamento, cuyo sentido principal y objetivos son la concurrencia, la publicidad y la transparencia".

En cuanto al convenio entre la Gerencia de Urbanismo, la orden dominica y la Asociación Multisectorial de Jardinería de Andalucía (AMJA) que esta subvención financia, concurren varios factores que no se justifican, según entienden estos colectivos: "primero, la designación de los Dominicos como entidad colaboradora no se adecua a la Ley ni al Reglamento de subvenciones; segundo, el importe de los trabajos a desarrollar es desorbitado y no está en modo alguno justificado; y tercero, la presencia en el acuerdo de AMJA -que en agosto firmó la denuncia elaborada por juristas de la Plataforma en Defensa del Ficus de San Jacinto, ya que el colectivo que se gestó ante la inminencia de la tala carecía, en ese momento, de personalidad jurídica- tiene como contrapartida retirar la denuncia que prosperó por la vía contencioso-administrativa". "Este convenio es, por tanto, el resultado de un acuerdo extrajudicial entre las partes, con una subvención nominativa y desorbitada como eje y desencadenante. Por último, no se justifica por qué no es el Servicio de Parques y Jardines el encargado de realizar el estudio, lo que redundaría en un ahorro para las arcas municipales y una mayor eficacia y eficiencia en el uso de unos recursos públicos que se regalan precisamente a aquellos que viene intentando acabar con la vida del árbol centenario".

A la ausencia de una convocatoria pública se le añade que el objeto de la subvención directa a la Orden dominica se justifica en el expediente alegando que sus obligaciones exceden del “contenido normal” del deber de conservación que pesa sobre los propietarios. "Ello supone un trato discriminatorio con relación a todas las personas físicas y jurídicas que son propietarias de inmuebles o bienes en la ciudad de naturaleza histórico-patrimonial a las que el Ayuntamiento no les permite concurrir a un proceso público de valoración de casos y situaciones de donde dimane los que objetivamente, y no por una decisión estrictamente política, sean merecedores de recibir subvenciones".

"Este conjunto de circunstancias pudieran presentar indicios de presuntos delitos penales de tráfico de influencias y prevaricación, entre otros, tal y como en las reclamaciones formuladas, todas con un contenido similar, se explica y desarrolla".