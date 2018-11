Adelante Andalucía acusa al PSOE de “chupar rueda” y copiarle propuestas

La candidata de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, acusó ayer a la candidata socialista a la reelección, Susana Díaz, de copiarles varias propuestas electorales y de "chupar rueda" porque "no tienen ideas".

Rodríguez respondió así al anuncio del Gobierno andaluz de destinar cinco millones de euros a la subida de las pensiones no contributivas, que cobran fundamentalmente mujeres. La candidata de Adelante consideró un "insulto" este aumento porque sólo supone un incremento de 40 céntimos de cada pensión, que es de 380 euros.

Tras acusar a Díaz de hacer un uso "claramente electoralista" del Gobierno y de la administración, "a lo que nos tiene acostumbrados", Rodríguez explicó que Adelante propone una subida diez veces más que la anunciada por el Ejecutivo, y resaltó que sólo en ayudas a alquileres de altos cargos de la Junta se destinan 700.000 euros.

La coordinadora andaluza de Podemos aseguró que Adelante lleva en su programa el aumento, "como mínimo", de las pensiones no contributivas en cinco millones durante una legislatura. Además, consideró que ese aumento es un cifra "asumible", y enfatizó que el anuncio del Gobierno supone una copia más de las iniciativas que su partido plantean para las elecciones del próximo domingo 2 de diciembre.

Rodríguez considera un “insulto” subir las pensiones contributivas sólo 40 céntimos.

Según Rodríguez, cinco millones de euros es la misma partida de publicidad institucional que se gasta la Junta de Andalucía en la empresa pública de Turismo y Deportes. Así, subrayó que el PSOE les ha copiado también que no se contrate con empresas que no cumplan los convenios laborales y la normativa laboral vigente. "Si la campaña dura dos semanas más, quizás se apuntan a la banca pública o al banco de tierra", bromeó Rodríguez antes de criticar que "el problema es que no lo han hecho en 37 años" y no tienen "credibilidad".

La candidata de Adelante afirmó que no le "extraña que así se tarden diez años en aprobar una carrera (como le ocurrió a Díaz con Derecho), si uno, porque no tiene ideas, copia las de los demás".

Nueva ley para zonas rurales

Por otra parte, Adelante propuso también aprobar una "ley de agricultura, ganadería y soberanía alimentaria" que, entre otros objetivos, combata la despoblación en el ámbito rural que se produce en Jaén y Córdoba, regule las marcas blancas y potencie la presencia de la mujer en estas zonas y ámbitos económicos.

En un olivar de Pegalajar, en Jaén, Rodríguez explicó que, por primera vez, "en Andalucía empezamos a ver cómo los ritmos de despoblación de las zonas rurales reproduce dinámicas de otras partes de España", ya que la crisis "ha agudizado enormemente" este fenómeno.