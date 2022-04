Empeora el estado de salud del cardenal Carlos Amigo

El estado de salud del cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla, ha empeorado, según ha anunciado el arzobispo de Sevilla, José Ángel Saiz Meneses en su cuenta de las redes sociales, donde ha pedido que se siga rezando por él. El arzobispo emérito de Sevilla se rompió la cadera el 22 de febrero y el pasado lunes fue sometido a una nueva intervención quirúrgica para extraerle líquido del pulmón izquierdo.

En un mensaje publicado en las redes sociales, el arzobispo de Sevilla ha informado de que el estado de salud de "nuestro querido don Carlos ha empeorado", por lo que pide que sigan rezando por él y "confiemos en el Señor. En su manos estamos".

A continuación ha escrito la siguiente oración: "El señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace recostar; me conduce hacia fuentes tranquilas, y repara mis fuerzas".

Recientemente, el también arzobispo emérito de Sevilla, monseñor Juan José Asenjo, visitó al cardenal Amigo en Guadalajara, donde se recupera de su convalecencia. Según ha informado el Arzobispado de Sevilla, durante su visita, monseñor Asenjo le ha trasladado el saludo del arzobispo de Sevilla, monseñor Saiz Meneses, así como el afecto y la plegaria de toda la Archidiócesis. Ambos compartieron unos minutos de oración por las intenciones del papa Francisco, el arzobispo y los fieles diocesanos