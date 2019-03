Encuentro digital CEU Andalucía

Innovación educativa: retos y oportunidades actuales fue el tema del Encuentro Digital celebrado en el Campus CEU Andalucía de Innovación Tecnológica y Empresarial (CEU-CITEA). Un encuentro digital en el que los expertos –todos ellos miembros de la comunidad educativa de CEU Andalucía- analizaron el panorama educativo desde la óptica de la educación infantil, la educación primaria y secundaria, el ámbito universitario y el posgrado.

Moderado por el Director de Responsabilidad Social Corporativa y Comunicación de CEU Andalucía, Enrique Belloso, participaron en el mismo Mª Luisa Ríos, Directora del Colegio CEU San Pablo Sevilla, Patricia Pommarez, Jefa de Estudios de Secundaria del Colegio CEU San Pablo Sevilla, Beatriz Hoster, Directora Académica del Centro de Estudios Universitarios Cardenal Spínola CEU, y José Mª González-Alorda, Director de Executive Education de CEU Andalucía. El Encuentro Digital se celebró en el entorno de la VII Jornada de Puertas Abiertas (Open Day) que tendrá lugar en el Colegio CEU San Pablo Sevilla el próximo sábado 9 de marzo a partir de las once de la mañana.

Innovación educativa: una oportunidad

En el marco del Encuentro Digital, la Directora Académica de CEU Cardenal Spínola, Beatriz Hoster, analizó el futuro de la profesión docente. La profesora Hoster dirige un centro con más de sesenta años de experiencia y en el que se han formado, en los grados de Educación, miles de generaciones de estudiantes. Destacando cómo más del 50 por ciento del claustro de los colegios sevillanos están formado por antiguos alumnos CEU. "El maestro tiene que tener una clarísima vocación y una concepción de la educación como servicio", subrayó Beatriz Hoster. "El maestro tiene el compromiso, y la responsabilidad, de lograr que el estudiante comprenda, aprenda y disfrute. Que sea feliz desarrollando todo su potencial, cultivando su curiosidad".

En su intervención, Beatriz Hoster se refirió a la innovación educativa como oportunidad y aseguró que "los equipos directivos tienen que liderar el cambio para la mejora de las competencias en las aulas". La innovación, indicó, "nos ayuda a poder mejorar las competencias personales y profesionales del alumno, en cada etapa educativa". Asimismo, indicó cuáles son los proyectos interdisciplinares entre los distintos centros de CEU Andalucía. "Es una realidad única contar con un colegio integrado en nuestro campus universitario, de manera que hay una constante relación entre el profesorado de ambos centros para el desarrollo de proyectos comunes".

"Enseñamos al alumno a desarrollar su espíritu crítico"

La Jefa de Estudios de Secundaria del Colegio CEU San Pablo Sevilla, Patricia Pommarez, explicó en el

Encuentro Digital las claves que definen la etapa educativa de Secundaria: "La clave principal para nosotros como docentes es entender al cambio que experimenta el alumno en Secundaria, para acompañarle". Trabajando fundamentalmente la comunicación profesor-alumno, destacó "enseñamos al alumno a desarrollar su espíritu crítico, a cuestionarse el porqué de lo que aprende a golpe de clic". Sin olvidar, matizó, que "nuestros alumnos viven y experimentan su formación y su aprendizaje en un entorno digital".

Asimismo, detalló cuáles son los proyectos y líneas de trabajo que actualmente desarrolla el centro, en el que cursan sus estudios cerca de 1.000 alumnos.

Innovación desde los tres años

Desde hace siete años este centro de CEU Andalucía desarrolla en pleno Aljarafe un cuidado proyecto académico bilingüe cuyo objetivo principal es la educación integral del alumno a través de una metodología individualizada, innovadora y pedagógicamente eficaz. Como explicó su directora, Mª Luisa Ríos, "trabajamos para que nuestros alumnos sean plenamente felices y con una preparación que les permita desenvolverse con garantía en sociedad".

Durante el Encuentro Digital la directora del Colegio CEU San Pablo Sevilla explicó cómo se lleva a cabo la apuesta por la innovación en las diferentes etapas educativas. La metodología de trabajo por proyectos es transversal, fomentando con ello el desarrollo interdisciplinar del alumno desde los tres años. En esta línea destacan proyectos de innovación educativa como el programa Little Business School en Primaria y Secundaria -en coordinación con el Instituto de Posgrado de CEU Andalucía-. "A través de este proyecto los alumnos aprenden a ser empresarios con el conocimiento de las necesidades sociales y del mercado".

En su intervención también se refirió a la preparación internacional que recibe el alumno CEU. "Nuestro objetivo es que al terminar Secundaria un alto porcentaje de nuestros alumnos adquieran un nivel C1". Además, destacó la formación en el ámbito deportivo, artístico-musical y en valores.

"Little Business School es una metodología transversal, un modo de vivir"

El Director de Executive Education, José Mª González-Alorda, detalló cuáles son las claves del proyecto Little Business School y cómo se integra un alumno en edad escolar en un proyecto Executive de estas características. Este proyecto es una de las principales novedades del curso 18/19 resultado de la colaboración entre el Colegio CEU San Pablo Sevilla y el Instituto de Posgrado CEU Andalucía. "La empresa es un vehículo de auténtica transformación y dinamización social. Little Business School no es una asignatura, es una metodología transversal, un modo de vivir", explicó.

Durante su participación en el Encuentro Digital profundizó en las competencias para las que prepara el proyecto Little Business School. "El alumno aprende a ser más libre, más capaz; experimenta el fracaso, trabaja su inteligencia emocional y, todo ello, en un entorno creativo".

En esta línea también indicó Beatriz Hoster la importancia de aprender del error, promover la cultura del esfuerzo, experimentar el deseo de transformar, educar en el pensamiento crítico.

Finalizó el Encuentro Digital con la reflexión de los expertos sobre cómo podemos transformar la sociedad desde la educación: un gran reto y una gran oportunidad.