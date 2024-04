La Escuela de Pacientes de Salud Mental del Quirónsalud Infanta Luisa aborda la conducta suicida en los jóvenes

El Hospital Quirónsalud Infanta Luisa acoge la IV Escuela de Pacientes de Salud Mental en la que se abordará, entre otros temas, el suicidio como primera causa de muerte no natural entre los jóvenes andaluces. No en vano, de los 5.042 intentos de suicidios atendidos en las urgencias de Andalucía en 2022, casi un 8% eran menores de edad, "con un descenso en la edad de inicio de esta conducta por debajo de los 15 años y una incidencia mayor en niñas adolescentes".

Así lo destaca el psicólogo del este centro hospitalario Damián Uroz, en el marco de la cuarta sesión de la citada iniciativa, organizada por los servicios de Psicología de los hospitales privados Quirónsalud en Sevilla -Infanta Luisa y Sagrado Corazón- "con el objetivo de que sirva de punto de encuentro y reflexión entre psicólogos, padres, educadores, adolescentes y cualquier persona interesada en adquirir conocimiento e información sobre las enfermedades de salud mental para su prevención, detección y tratamiento", subraya en una nota de prensa.

En concreto, esta sesión tendrá lugar en el salón de actos del Quirónsalud Infanta Luisa este martes 9, a las 19:00 horas, donde Damián Uroz abordará el tema de la conducta suicida entre los jóvenes. La entrada será libre hasta completar aforo.

En opinión de Garelli, "sin descartar factores comunes, como la sociedad dónde vivimos o ciertos rasgos psicobiológicos, es importante atender al individuo en su dimensión específica". Así, "podemos pasar a establecer algunas generalizaciones que no deben tomarse como parámetro único e inexpugnable", incide.

El psicólogo especifica que el comportamiento suicida es "multicausal", aunque sí se puede afirmar que "tiene influencia social". "Claramente hay circunstancias propias de nuestra época y nuestra cultura que están potenciando el malestar y el consecuente comportamiento suicida", apunta el especialista.

De este modo, a su juicio, se puede clasificar la burla, el desprecio por parte de sus allegados, la soledad y el maltrato repetido, como por ejemplo el bullying, como la principal causa de esta conducta suicida en niños y adolescentes, siendo el consumo de sustancias, el entorno familiar o la presión social algunos de los factores de riesgo a destacar.

Asimismo, el experto alerta de que las redes sociales pueden ser una vía rápida para que aquellos que presenten comportamientos de tipo suicida puedan encontrar facilitado el acceso a la información para saber cómo llevarlo a cabo.