Espadas asegura que “la Semana Santa y la Feria no peligran hoy”

Con contundencia, el alcalde de Sevilla ha asegurado este martes en el Foro Joly que “a día de hoy” ni la Semana Santa ni la Feria peligran y ha reclamado a todos hacer un ejercicio de “autocontención” para no generar más incertidumbre ante la epidemia de coronavirus y ha recomendado seguir atentos para ir tomando las decisiones oportunas en cada momento.

Tras la pregunta irremediable sobre la situación actual provocada por esta alerta sanitaria, Espadas ha ido respondiendo a otra preguntas en el Foro Joly, un encuentro patrocinado por el Grupo Martín Casillas. El turismo ha sido otro de los focos de atención. El alcalde ha explicado que están calculando cuál es la capacidad de carga de la ciudad para acometer la regulación de las viviendas turísticas que han incrementado notablemente la oferta de alojamiento de la ciudad, un proceso que se acometerá en breve.

Los túneles de la SE-40 también han centrado el debate. ¿Cuánto cuesta un puente y un túnel? ¿Cuál es el cronograma de inversión? Si al final la infraestructura es más barata de lo previsto, ¿se puede aplicar el sobrante a otro proyecto?. Son preguntas que ha lanzado el alcalde al auditorio para argumentar que hay aspectos técnicos que hay que analizar también para conseguir que ese proyecto sea realidad “cuanto antes”.

Sobre el Metro, Espadas ha desvelado que en 2016 la Junta de Andalucía aseguró que estaba en disposición de plantear la línea 3 del Metro “y nos fuimos a ver al ministro De la Serna, gobernaba en Madrid el PP, y le planteamos una aportación que era asumible pero me dijo que lo estudiaría y hasta hoy”, ha comentado. “Espero que el proyecto, que ahora se ha desbloqueado, venga aparejado de una financiación”, ha añadido.

Espadas asegura que no tiene la menor duda de que en este mandato habrá obras avanzadas para la ampliación del Metrocentro. Y ha aprovechado para reclamar autonomía para que los ayuntamientos puedan invertir sin tantas lmitaciones.

El alcalde también ha respondido a preguntas concretas del auditorio, como la situación de la Hacienda Rosario donde falleció hace unas semanas un menor, “un hecho muy desgraciado”. “El inventario del patrimonio municipal es muy amplio y es imposible podamos abarcarlo todo”, ha admitido.

Sobre el eje Sevilla-Málaga, que el alcalde malagueño dio en un encuentro “por finiquitado”, Espadas ha apuntado que hay un acuerdo de colaboración entre ambas ciudades firmado y ha matizado que “Sevilla será socia leal de Málaga cuando haya un proyecto que apoyar porque esté más preparada, pero tenemos que entender que la cabeza de Andalucía es Sevilla”.

En clave orgánica, a la pregunta de si repetirá como alcalde si el partido se lo pide, algo que él personalmente descartó antes de este inicio de mandato, Espadas ha asegura que la decisión no está tomada. “Ya he dicho que hay alcalde para rato”, ha aclarado recordando anécdotas con vecinos que le muestran preocupados por saber quién asumirá ese reto ante la Alcaldía a partir del mandato próximo. “Lo importante es el proyecto de ciudad, no Juan Espadas”, ha concluido.

Sobre la situación del PSOE andaluz, Espadas ha evitado pronunciarse sobre sus aspiraciones a presidir la Junta de Andalucía. “Quízás me expliqué mal, tendré que explicarme mejor, pero ese debate no está sobre la mesa”.