Espadas se tomas las elecciones andaluzas como "lo más parecido a una cruzada"

El todavía alcalde de Sevilla y candidato del PSOE a la Junta de Andalucía, Juan Espadas, planteó este domingo a sus correligionarios que tomen las elecciones autonómicas como si fueran unas municipales, que cada militante salga a la calle a escuchar a la ciudadanía y a explicarles que "cómo va a ser igual un Gobierno de extrema derecha que uno progresista". "No necesitamos más reuniones, no tenemos que hablar más entre nosotros, sino ir al centro educativo, al mercado, al centro de salud...", dijo Espadas durante su intervención en la clausura del Congreso del PSOE de Sevilla, celebrado este domingo en Fibes.

Espadas definió las próximas elecciones andaluzas como "lo más parecido a una cruzada", pero dijo que tienen la suerte de que su partido no sale de la casilla de salida. Y recurrió a un símil de ciclismo, deporte que aseguró que le gustaba mucho, para garantizar que se siente con fuerzas. "Llevamos ya dos metas volantes. Uno sabía cuándo las piernas aguantaban y cuándo no. Y os puedo decir que las piernas aguantan".

El candidato socialista defendió su opción como una corriente que se está imponiendo en Europa, porque "la gente lo está pasando mal" a raíz de la pandemia y de la crisis económica derivada de la misma. "Tenéis que explicar a la gente que hay dos formas de gestionar una crisis", dijo, abunando en una idea que ya había lanzado antes la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante el discurso que le precedió. "Una forma es mediante los recortes, las privatizaciones y sin tener en cuenta los derechos de los ciudadanos. Y la otra es cómo lo está haciendo el Gobierno de Pedro Sánchez, con los ERTE, los créditos ICO para los empresarios, la subida del salario mínimo o el Ingreso Mínimo Vital", expuso la ministra.

Espadas se mostró crítico con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, al que calificó como el "moderado" y del que dijo que pretendía pasar de puntillas para que pueda ser reelegido. "No está gobernando, está echando cálculos, encargando encuestas, viendo la manera de orientar el voto, pero tiene la sanidad pública cayéndose a cachos", apuntó Espadas, que aseguró que acababa de hacer la prueba para intentar obtener una cita con el servicio público de salud.

"Moreno Bonilla no responde hoy, estará de domingo, pero es que Salud tampoco responde. Con la sanidad no se juega, ¿cómo puede ser que hace dos meses sobraran 8.000 sanitarios y hoy falten en todos los hospitales?". "¿No tenéis la sensación de que alguien se está poniendo nervioso?", preguntó Espadas a su auditorio, en referencia al presidente de la Junta. "El problema es que cuando uno se pone nervioso, comete errores y eso afecta a los ciudadanos", añadió, para calificar a Moreno de "soberbio y prepotente" por no haber aceptado su mano tendida para negociar los presupuestos.

El líder del PSOE andaluz defendió que su plan para enfrentarse a las "primeras elecciones sin estar en el gobierno" parte del municipalismo, porque es donde su partido siempre ha tenido fuerza. Son muchos los alcaldes que integran la nueva ejecutiva del PSOE de Sevilla. "Es ahí donde tenemos nuestra fuerza. Porque estamos en primera línea, escuchando a los ciudadanos y convirtiendo sus problemas en retos".

Espadas insistió a los suyos la necesidad de trabajar todos juntos en pro del objetivo común y recordó que hace seis meses se criticaba la desunión del partido estaba desunido y había quien pensaba que sería imposible que el 90% de los militantes refrendaran la ejecutiva del PSOE de Sevilla. "Y en ninguna de las provincias ese apoyo ha bajado del 82%".

Fue precisamente en esa unidad en la que insistió el nuevo secretario general de los socialistas sevillanos, Javier Fernández de los Ríos, que dijo que no acepataría más "ningún ismo ni ningún ista, que no fuera socialismo o socialista". El alcalde de La Rinconada aseguró que es secretario general por muchas razones que le han llevado al cargo y porque es su momento, pero es, sobre todo, "el primer soldado sevillano" para llevar a Juan Espadas a San Telmo.

La clausura del congreso se abrió con un mensaje de vídeo del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. "Decir PSOE de Sevilla es algo muy serio. Es el partido con más respaldo electoral en 40 años de toda Europa. Y es historia de la democracia moderno, que le debe mucho al PSOE y a Sevilla". El congreso terminó pasadas las tres y media de la tarde, a tiempo para que los militantes pudieran "comer en casa", en palabras de María Jesús Montero, "y de ver el Betis, que no es asunto menor", en boca de Juan Espadas.