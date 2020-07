Espadas pedirá este lunes a la Junta “responsabilidad” y “claridad” sobre los riesgos del ocio nocturno

Responsabilidad y claridad. Ésa son las dos cuestiones que el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, pedirá al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en la reunión que mantendrán este lunes junto al resto de los alcaldes de las capitales andaluzas y al consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre. Como principal punto a tratar en esta importante cita, está la incidencia del ocio nocturno en los rebrotes del Covid-19 y la necesidad de limitarlo. A la espera de una determinación, el Ayuntamiento de Sevilla sigue aumentando la presión contra la botellona y el control sobre el uso de la mascarilla. Durante este fin de semana, la Policía Local ha puesto 29 denuncias por consumo de alcohol en la vía pública y 125 por no utilizar la mascarilla.

La cita en el Palacio de San Telmo se presenta como vital cuando los rebrotes de Covid-19 y las personas contagiadas se han multiplicado en toda Andalucía durante la última semana. En este sentido, aunque en Sevilla la incidencia no es tan preocupante como en otros lugares, Espadas ya dejó claro el pasado viernes su postura y lo que le reclamará a la Junta: “Asumir su responsabilidad como autoridad sanitaria y mando único ante la pandemia del coronavirus y no trasladar la responsabilidad a los ayuntamientos”. El primer edil de Sevilla también exigió “claridad” sobre el riesgo que pueda suponer el ocio nocturno para los rebrotes.

“Si hay argumentos para las decisiones, yo lo voy a apoyar. Lo más importante ahora mismo es la salud y lo peor que puede pasar es entrar en una situación tan complicada por la pandemia como la que acabamos de pasar”, advirtió Espadas en declaraciones a los periodistas tras visitar las obras de restauración del convento de Madre de Dios. El alcalde insistió en que la Junta ha de dejar “meridianamente dicho lo que debemos hacer y no trasladar la responsabilidad a los ayuntamientos”. Señaló que, a pesar de que Juanma Moreno pretende abordar en la reunión el tema de ocio nocturno y el botellón, los alcaldes tienen otras peticiones que le trasladarán. Sobre este asunto, recordó que la prohibición de beber alcohol en la calle está regulada desde 2007 y que el problema no es, por tanto, su regulación sino “su dificultad de cumplimiento”. “Se podría reforzar, tal como se ha visto en el estado de alarma, pero el problema está en que la Junta deje claro si la autoridad sanitaria ve riesgos evidentes en determinando tipo de actividades y si habría que realizar restricciones como en el estado de alarma”, insistió. Ante ello, dejó claro que la Junta ha de pronunciarse y sentarse con el sector para abordar posibles compensaciones si se llevan a la práctica nuevas limitaciones.

Por su parte, Juanma Moreno ha explicado que la hora de adoptar medidas sobre los establecimientos de ocio nocturno “hay que tener mucha finura” porque se pueden ver afectados muchos trabajadores que ya lo han pasado mal en los últimos meses. Este lunes se estudiará una limitación de los horarios y el martes se adoptará la decisión definitiva en el Consejo de Gobierno.

Moreno recalcó que hay que tomar una decisión que permita garantizar la salud pública y la actividad económica. Expuso que en la reunión con los alcaldes se analizará si podemos “sacar el ocio cerrado, que es el más contagioso, hacia un ocio más ordenado y el aire libre”, para lo que se necesita el concurso de los ayuntamientos para posibilitar esos espacios. Este lunes también se reunirá la comisión de evaluación de la Junta para abordar tanto el asunto del ocio nocturno como las botellonas, donde grandes cantidades de jóvenes se concentran para beber.

El presidente se mostró partidario de que se prohiban en cualquier espacio las botellonas, para evitar la aparición de brotes de coronavirus, ya que en ese tipo de situaciones no se suelen respetar las medidas de seguridad. En este caso, apuntó que se va a ir “hacia una prohibición casi total”. Aunque las botellonas ya están prohibidas, por normativa andaluza, en las zonas de los cascos urbanos, hay cierto margen legal para poder hacerlos en algunos espacios abiertos. Para el presidente, “no se deben producir en ningún lugar dadas las actuales circunstancias”.

Moreno recalcó que lo que más le preocupan son los rebrotes de “irresponsabilidad” que hemos visto en algunos puntos de Andalucía donde gente muy joven, “aunque no hay que meter a todo el mundo en el mismo saco”, tiene muchas ganas de divertirse y no se mantienen las medidas de seguridad, lo que ha generado un problema. Por ello, la Junta estudiará qué se hace con el ocio nocturno, que está siendo uno de los grandes “causantes, por así decirlo” de brotes de coronavirus, y también con los trabajos agrícolas, que ha sido el “segundo foco” donde se han detectado más contagios, concluyó el presidente.

Sevilla intensifica los controles

Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla ha ido adaptando el dispositivo de la Policía Local a la evolución del estado de alarma y las distintas fases de la desescalada, hasta llegar a la situación de “nueva normalidad”. Conforme ha ido avanzando el proceso se han establecido prioridades y se han reorganizado los recursos municipales. Cuando empezó la pandemia, la prioridad fue controlar el confinamiento: después la apertura de establecimientos o la hostelería. En las últimas semanas, la prioridad absoluta han sido las concentraciones de jóvenes y las botellonas y las salas de fiestas, así como el control del uso de mascarillas.

Por eso, hay en marcha un completo dispositivo de control. Durante la semana, al margen del control que realizan todos los agentes en sus turnos, hay dispositivos específicos de control de mascarillas en determinadas zonas que pueden ser conflictivas por tener una gran afluencia de personas, como la estación de tren de Santa Justa, Aeropuerto de San Pablo, mercados, centros comerciales o zonas peatonales. Por las noches, entre semana hay controles de botellona o concentraciones nocturnas.

Durante los fines de semana, se desarrollan dispositivos especiales policiales de forma dinámica para controlar todas las zonas en las que se pueden producir concentraciones. En todos estos controles se está sancionado a los presentes por botellonas (al estar prohibidas) y por no llevar las mascarillas. Hay un trabajo previo con las zonas que pueden resultar más conflictivas que tienen un control especial al margen de las llamadas y denuncias que se reciben por parte de vecinos u otras personas afectadas.

Del mismo modo, hay un dispositivo de inspección y control de los establecimientos de ocio nocturno vigilando específicamente cuestiones como el aforo o la no utilización de mascarillas. Hay una programación de inspecciones que se complementa con las llamadas al 092 y que se está controlando.

En general, según recalcó el Ayuntamiento a este periódico, en las últimas semanas no hay grandes macrobotellonas en la ciudad. Se trata de concentraciones reducidas. No ha habido necesidad en ningún momento de realizar complejas intervenciones con despliegue policial para desmontar una gran botellona. Cuando se interviene se les denuncia por las dos cuestiones: beber alcohol en la calle y no usar las mascarillas. La intervención más compleja fue la de la fiesta reciente en Cerro-Amate en la que había 25 personas.

Las sanciones que se registran por estos motivos están entre 50 y 100 por las noches, en función de lo que se detecte en los distintos controles y en las llamadas que se reciben.

Como mínimo, un fin de semana hay cinco equipos completos controlando botellonas, otros cinco unidades en controles de alcoholemia, dos patrullas inspeccionando establecimientos y otras diez unidades disponibles para control nocturno que sirven de refuerzo ante cualquier situación. Al margen del resto de agentes asignados a otros servicios. Este sistema se mantiene desde la reanudación del ocio nocturno y se irá ajustando a los cambios que establezca y determine la Junta de Andalucía.

Desde el inicio de la desescalada en Sevilla todas las botellonas están ya perseguidas y son denunciadas con independencia de que estén en ubicaciones que puedan generar menos molestias a la ciudadanía, puesto que se aborda ya como un problema de salud pública y no de orden público.

Durante este fin de semana, el Ayuntamiento ha puesto 29 denuncias por botellonas y 125 personas han sido sancionadas por no utilizar la mascarilla, 45 en la noche del viernes y 80 en la del sábado.