“En España se celebran los sudores y en América se olvidan los triunfos”

–La Catedral, el conjunto histórico, vas por las calles serpenteando y te encuentras con el asombro. En Santo Domingo todo está a la vista, hasta la línea del mar. Iré unos días a Tánger con mi esposo y mi hijo y me han dicho que me quede para la Cabalgata.

–En el santuario de un pueblo de Cáceres, Garrovillas. Ir fue una aventura. El ermitaño me regaló un libro. La Virgen se representa en una talla y en mi país con una pintura. No sé si la devoción fue bajando con la Reconquista.

Anecdotario

El arqitecto que no vino, el cosmógrafo que no fue

La cita es en la Glorieta Americanista Luis Navarro García. Le fascina la historia del Archivo de Indias, diseñado por un arquitecto que no estuvo en Sevilla y dirigido por un cosmógrafo que no estuvo en América.

De la Indias a Canarias pasando por Marruecos

El nombre y el apellido de su marido es un atlas de la diáspora. Tanes Sadarangane. Su familia política huyó de la India, pasó por Marruecos y su esposo nació en Canarias.

Un anfitrión de Pilas para los secretos de Sevilla

Manuel María Flores, sevillano de Pilas, es su anfitrión y guía en esta visita a la ciudad. El trabajo no le permite aprender a bailar sevillanas, que podría permutar por merengue.

Nueva York: un doble viaje vital e intelectual

La inquietud intelectual la llevó de nuevo a Nueva York, la ciudad donde nació. Un hermano empresario en su país, una hermana activista en Florida, el Estado donde acaba su tesis.