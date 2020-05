Estudiantes de Derecho de Sevilla se quejan ante el Ministerio de la convocatoria de exámenes presenciales en el estado de alarma

Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla han denunciado ante el Ministerio de Universidades la convocatoria de exámenes presenciales durante los meses de junio y julio, cuando aún el Gobierno central no ha levantado el estado de alarma en el que se encuentra el país desde el 14 de marzo.

El pasado jueves 14 de mayo, el Rectorado de la Universidad de Sevilla recibió diversos mensajes desde el Ministerio de Universidades, la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad, y desde la Delegación del Gobierno en Andalucía, en los que se le informaba de la recepción en el Ministerio de "mensajes de alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla presentando quejas referentes a que se les están convocando a exámenes presenciales", según detalla la propia Universidad en una resolución rectoral del 16 de mayo.

Ante este hecho, la Junta solicitó a la Hispalense que "se interesara" por este asunto y "se asegurara de que se cumplen las directrices que se aplican a la situación de excepcionalidad que vivimos".

Como consecuencia, la US, tras informar por correo electrónico a toda la comunidad universitaria de la Facultad de Derecho sobre estos hechos, ha abierto una investigación reservada para esclarecer la veracidad de las quejas denunciadas. Esta investigación continúa abierta y desde la Universidad rechazan, de momento, ofrecer ningún tipo de información sobre su estado.

El decano de la Facultad de Derecho, Alfonso Castro, niega que se hayan convocado exámenes presenciales. "El calendario de exámenes actual sólo es válido para las evaluaciones telemáticas. Los exámenes presenciales serán reprogramados, pero aún no hay fecha", explica Castro. "Desde el decanato de Derecho no se han convocado exámenes presenciales durante el estado de alarma y tampoco son obligatorios. Esto es mentir. Es una denuncia falsa".

Castro segura también que en el decanato de Derecho no se tiene constancia de ninguna queja o denuncia al respecto.

Los profesores del 13% de las asignaturas de la Facultad de Derecho han manifestado, a través de las adendas de las guías docentes, su intención de realizar exámenes presenciales y no telemáticos como recomienda, pero no obliga, la Universidad de Sevilla. Uno de estos profesores es el propio decano de Derecho, Alfonso Castro, catedrático de Derecho Romano, que, junto con el resto de decanos andaluces de Derecho reclamaron en abril exámenes presenciales y rechazaron un aprobado general "encubierto".

La Delegación de Alumnos se desvincula de las denuncias

La Delegación de Alumnos de Derecho de la US ha negado su responsabilidad y relación con las denuncias presentadas ante el Ministerio por parte de estudiantes que se quejan de la convocatoria de exámenes presenciales en junio y julio. "Se trata de alumnos a título individual. No tuvimos conocimiento de estas acciones hasta que, como alumnos, nos llegó el correo electrónico de la vicerrectora donde se relataba los hechos. No queremos que se nos atribuya dichas reclamaciones de manera equívoca", manifiesta este órgano estudiantil a través de un comunicado.

"Somos conscientes de que en nuestra Facultad ningún profesor ha convocado de manera oficial ningún examen presencial", aseguran desde la delegación de alumnos, que reconocen que "en todo momento" han "respetado la opción elegida por cada profesor para la realización de los exámenes presenciales", aunque sí han manifestado su postura a favor de los exámenes online, "tal y como demanda el alumnado".