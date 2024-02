La 38 Exhibición de Enganches de la Feria de Sevilla ya tiene cartel

La próxima edición de la Exhibición de Enganches de la Feria de Sevilla, que tendrá lugar en la Real Maestranza el próximo domingo 14 de abril, ya tiene cartel. La obra 'Andalusí', de la artista sevillana Pilar Castillero López, ha sido la escogida por el jurado para anunciar dicho espectáculo.

Se trata de una composición muy interesante, según el jurado, donde la autora ha querido reflejar Andalucía a través de dos elementos muy arraigados a su cultura como son el caballo y el azulejo, usando una técnica muy original, rompiendo la obra en dos planos, de manera que la obra refleja cómo se ha confrontado lo más tradicional con algo más novedoso.

La artista también representa en su obra Andalucía a través de sus colores. "La luz de nuestro sol, a travésdel pan de oro; el celeste de nuestro cielo y el azul del mar. Es una transición del pasado, al presente y al futuro, un continuo que rompe en tres partes diferenciadas. En la parte de abajo se puede apreciar el mosaico completo, reflejando lo más tradicional y antiguo. Eso rompe y entra en el presente, algo más actualizado, con el caballo blanco sobre azulejo azul y termina arriba con el paso al futuro, usando un trazo dorado más moderno y con los colores más dispersos, sin orden. Todo esto sería como una metáfora de nuestra región, compuesta por ocho provincias cada una con su personalidad e idiosincrasia, pero siempre unida bajo la misma esencia, Andalucía", ha señalado la artista ganadora.

El jurado, conformado por Isabel de León, Marquesa de Méritos, como presidenta de honor, Magdalena Haurie Vigne, Juan Ruesga Navarro y Antonino Parrilla García, como vocales y por el presidente y vicepresidentes del RCEA, Jesús Contreras Ramos, José Juan Morales y Luis Torres de la Rubia, ha resaltado de la obra la gran calidad que tiene como cartel, así como su luminosidad, priorizando el azul celeste del cielo andaluz, y lo bien que representa Andalucía y los enganches.

Para Juan Ruesga, arquitecto y escenógrafo "la elección ha sido muy fácil y satisfactoria para el jurado, pues ha sido uno de los mejores años en cuanto a nivel de concurrencia de propuestas de obras y carteles, usando distintas técnicas muy interesantes", señala Ruesga.

Nacida en Sevilla en 1977, y licenciada en Bellas Artes, Pilar Castillero ha reconocido haberse emocionado al enterarse que era la ganadora del concurso. "Ha sido una alegría inmensa, llevo dos años quedando finalista en los distintos concursos en los que me he presentado, recibiendo muy buenas críticas, pero no llegaba el primer premio y, por fin, ha llegado. Es la tercera vez que me presento a este", ha dicho.

Esta artista sevillana de nacimiento, villaverdera de corazón y adopción, muestra en sus obras continuamente localidades que han marcado su vida, como ella misma ha explicado. Tengo mucho que agradecer a Villaverde, donde he residido la mayor parte de mi vida y me ha dado grandes oportunidades. Villaverde es tierra de artista, en muchos campos. Almadén de la Plata, es el lugar donde están mis raíces, ir a Almadén es ir a casa, allí se encuentran algunos de mis trabajos a los que tengo gran cariño, mi infancia la pasé en Castilblanco de los Arroyos, de donde guardo amigos y recuerdos inmejorables. En nuestra obra se refleja nuestra vida, yo he tenido la suerte de vivir y conocer a fondo los mejores lugares, la campiña y la sierra, los lugares más ricos y hermosos y la imponente figura de Sevilla", señala Castillero.

A la autora, que tardó un par de meses entre la idea, el boceto y darle forma al cuadro, le encanta pintarcarteles, donde intenta siempre contar una historia, su pintura está basada en la búsqueda de la esencia queguardan las cosas, disfruta haciendo retratos y pintando animales tan elegantes y majestuosos como loscaballos. "Hoy por hoy, vivo de la pintura y estoy en continuo aprendizaje, siempre estudiando e investigando", ha indicado, poniendo en valor, al mismo tiempo, su gusto por el muralismo.

La obra ganadora, por la que su autora recibirá un cheque de 4.000 euros de manos de la Fundación AZVI,anunciará la Exhibición de Enganches de 2024, organizada por el RCEA con la colaboración de la Delegación de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla y la Real Maestranza de Caballería, evento declarado comoAcontecimiento de Interés Turístico por el Consejo Andaluz del Turismo, reconociendo de esta forma el esfuerzo colectivo del Real Club de Enganches, Medalla de Oro de la Ciudad de Sevilla, por conservar el patrimonio y las tradiciones andaluzas.

Por su parte, dada la calidad de las obras presentadas, el jurado también ha querido destacar como Accésit, por su gran calidad y por ser una apuesta novedosa y valiente, con mucha fuerza aportada por el color rojo, la obra Movimiento en grana, de Carmen Carrillo Hernández, la cual estará premiada con mil euros.

Como es habitual, una selección de las mejores obras de esta edición, según el jurado, se expondrán en el Ayuntamiento de Sevilla en el mes de abril para que sevillanos y turistas puedan admirarlas.