“Existe buen entendimiento entre clase política y periodismo”

En la recta final del curso sobre Periodismo y política. ¿poder, contrapoder o connivencia? que finaliza hoy día 26 de junio, contó ayer entre sus ponentes con Susana Díaz, Alberto Garzón, Borja Semper y Juan Marín. El vicepresidente de la Junta de Andalucía, estuvo durante dos horas atendiendo a los jóvenes que quisieron debatir sobre la relación de estos poderes mediáticos.

–En relación amor-odio de la política y el periodismo, ¿quién cree usted que ganará?, ¿ve un futuro donde la prensa sea un arma positiva y no una de dobre filo?

–Yo creo que no existe esa relación. A día de hoy, hay muy buen entendimiento entre la clase política y el periodismo. Lo que sí es cierto es que hay un conflicto de intereses y ahí vamos por caminos diferentes. Aun así, no me cabe la menor duda de que la convivencia es posible porque ambos tenemos una gran responsabilidad de cara a los ciudadanos.

–El político es la cabeza visible de un partido, el periodista de un periódico. ¿Hay como un doble rasero en la sociedad?, ¿al periodista se le permite todo y al político, sin embargo, no?

–Los políticos sabemos que tenemos que venir llorados a la política. Sabemos que cuando estamos en un cargo de responsabilidad, por muchas cosas buenas y bien que hagas, siempre vas a tener críticas y eso es algo que aceptamos y lo tenemos que encajar. Hay que saber encajar y aprender de las críticas.

–A modo de resumen, tras la charla que nos ha ofrecido junto a María Esperanza Sánchez, ¿qué conclusiones saca?

–Tenemos que tener una relación muy honesta entre el periodista y el político, debemos profundizar en eso y también, a veces, son posicionamientos de líneas editoriales que hay que entender porque la pluralidad es necesaria.

–¿Qué opina de la frase “dime el periódico que lees y te diré quién eres”?

–No la comparto. Yo leo absolutamente todos los periódicos, por tanto, nadie podría saber quién soy yo. Todas las mañanas me preocupo de estar informado y de saber qué dicen todos los medios porque es mi trabajo y obligación. Hay que escuchar, ver y leer todos los medios para sacer propias y buenas conclusiones.

–Por último, ¿podría darme un titular para estos cursos?

–Estos cursos son una herramienta necesaria para los políticos y también los futuros periodistas de Andalucía. Yo salgo muy contento. Foros y cursos como estos contribuyen a que podamos hablar con libertad, abiertamente sin tapar nada de lo que nos preocupa y sobre todo de lo que nos ocupa que es lo más importante.