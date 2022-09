Extraños en un tren y en un autobús de Tussam

SALÍAMOS de comprar unos billetes a Madrid en la estación de Santa Justa. Cogimos el C2 de Tussam que nos iba a dejar en la Macarena. En uno de los asientos, una chica disfrutaba con un libro del que tenía toda la pinta de que estaba leyendo sus primeras páginas. El libro pesaba más que ella y no sé cómo al final, antes de bajarse junto a la gasolinera de la Ronda, pudo meterlo en el bolso. El libro tiene 1.256 páginas, eran los esperados Diarios y Cuadernos de Patricia Higsmith (1921-1995). Extraños en el autobús, pensé parafraseando la novela ferroviaria de la escritora que llevó al cine Alfred Hitchcock.

Siempre recuerdo a mi triunvirato de escritores favoritos, un ruso, un argentino y un irlandés, que tienen en común que no recibieron el Nobel de Literatura y que están los tres enterrados en Suiza, donde fallecieron; Nabokov, Borges y James Joyce. A estos tres mosqueteros debería añadir esta prolífica Mi lady, tejana que falleció en Locarno después de haberle regalado a millones de lectores algunos de los más refinados placeres con su sentido de la astucia y la ambigüedad moral.

En sus Memorias de editor, Jorge Herralde cuenta que los primeros libros de Patricia Higsmith sobre Ripley, que editó a primeros de los ochenta, y La conjura de los necios, de John Kennedy Toole, salvaron a la editorial de sus “zozobras económicas”. A la presentación de los primeros libros de la escritora invitó a tres hombres de cine: los cineastas Gonzalo Suárez (también novelista y futbolero), Fernando Trueba (futuro Oscar de Hollywood) y Óscar Ladoire.

Le debo a doña Patricia ratos buenísimos como lector. El primer regalo que le hice a mi mujer cuando empezamos a salir fue un ejemplar de El amigo americano, que ahora guardamos como oro en paño con un autógrafo de Denis Hopper en la portada. Uno de los actores que encarnó a Tom Ripley en las diferentes adaptaciones al cine. También lo fueron Alain Delon o Matt Damon. La firma de Denis Hopper, el fotógrafo de Apocalypse Now, la conseguí cuando el actor presenciaba una novillada en la Maestranza. Leí El temblor de la falsificación en un viaje de ida y vuelta en autobús a La Línea para cubrir el torneo de fútbol en el estadio de la Balona. Me entraron muchas ganas de conocer Túnez, el país en el que transcurre la acción. A todo el mundo le había dado el verano del 87 por irse a Túnez, así que Benítez, de Viajes Marsans, me preparó como alternativa un crucero por el Nilo que en realidad debo a esa novela de Patricia Highsmith.

28 de marzo de 2020. Dos semanas después del inicio del estado de alarma. Tengo la fecha de cuando terminé de leer las cinco novelas de Tom Ripley. 1.275 páginas, veinte más que el libro que la chica del autobús metió en su bolso. A pleno sol, La máscara de Ripley, El amigo americano, Tras los pasos de Ripley y Ripley en peligro. Un personaje tan redondo como el Sam Spade de Dashiell Hammet, el Philip Marlowe de Raymond Chandler, el George Smiley de John de Carré o el Plinio de Francisco García Pavón, por hacer patria. El libro se lo había regalado a mi hija, que me rogó que no subrayara con boli ni una palabra. Leer es la forma más económica de viajar. Unos amigos se marchan la semana próxima a Nápoles. Los mismos personajes que aparecen en Orient-Express. El tren de Europa, de Mauricio Wiesenthal (Rilke, Proust, Coco Chanel, Nietzsche, Tolstoi, Rodin, Stefan Zweig, Picasso…), se bajan del tren para subirse a los cementerios en el libro del mismo autor Libro de réquiems. Después de escalas en San Petersburgo y en el bar del Ritz con cita de Hemingway (“la vida en el Cielo, después de la muerte, debe ser como una dulce noche de verano en el Ritz de París”), el autor se detiene en Nápoles.

A los amigos viajeros a Nápoles les diré que un libro es mucho más eficaz que un Google Maps. Les sugeriré que estén atentos a la voz de Caruso, napolitano de cuna, aquel tenor cuya música quería llevar a la selva amazónica la locura de Fitzcarraldo. En Nápoles escribió buena parte de su obra el ruso Máximo Gorki, que incluso tuvo de invitado a Lenin. Fue donde Nietzsche convivió con una de sus amantes y la ciudad en la que Georges Bizet compuso parte de la Carmen sevillana inspirada en la cigarrera creada por Próspero Merimée, el amigo de Eugenia de Montijo. La Nápoles de la brutal novela La piel de Curzio Malaparte. Ciudad que tiene en común con Sevilla que ambas disfrutaron del paso por sus estadios de Diego Armando Maradona.

En Nápoles en la flor de su carrera, en Sevilla ya en su declive, poco antes de su último Mundial. La Nápoles donde Paolo Sorrentino ambientó La mano de Dios con la que el astro argentino se sacó en México 86 la espina de las Malvinas burlando al cancerbero Peter Shilton. Curiosa denominación del guardameta o arquero que recuerda al Caronte que Miguel Ángel retrató en la Capilla Sixtina y Fernando Savater llevó al título de una de sus novelas, con el duelo a garrotazos de Goya en la portada.

Extraños en un tren de Patricia Higsmith; espías, amantes y bohemios en otro tren, el Orient Express de Mauricio Wiesenthal, barcelonés de cuna, europeo de adopción, que vivió en Cádiz y estudió en la Universidad de Sevilla cuando todavía existían las estaciones de Cádiz y de Córdoba, vulgo Plaza de Armas, por la que llegaban a la ciudad reyes, toreros y estrellas de Hollywood.