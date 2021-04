Turismo coloca una lona para Feria en una fachada protegida de Betis

La calle Betis lucirá durante un mes una lona de casi 12 metros de altura para promocionar turísticamente Triana en la fachada de un edificio protegido. La solicitud de Contursa para instalar elementos decorativos y ornamentales como el puente de Triana o la torre de la Capilla del Carmen ya cuenta con el visto bueno de la Gerencia de Urbanismo tras autorizar su colocación la Comisión Local de Patrimonio.

En el análisis urbanístico, los técnicos de la Gerencia apuntan que, según se establece en el título preliminar de la ordenanza municipal de publicidad, “la instalación solicitada, dado el mensaje que propone se considera publicidad excluida, no siendo por tanto objeto de regulación en la misma. No obstante, en el artículo tres se indica que se considera procedente que estas instalaciones se ajusten a los parámetros y determinaciones físicas de la ordenanza”. Concluyen que, dado su carácter cultural, no existe inconveniente para su autorización.

El inmueble en el que Contursa colocará la lona se encuentra en el número siete de la calle Betis y cuenta con una protección parcial en grado 2 con la fachada, el jardín delantero, la primera crujía completa y el tipo de cubierta como elementos a proteger.

En la descripción de la solicitud presentada por Turismo, según el Consistorio a instancia de la empresa que explota los apartamentos turísticos del inmueble, se comunica la intención de proceder a la instalación de elementos decorativos y ornamentales para la promoción turística de la calle Betis en relación con el evento Sevilla en abril vinculado con la Feria. Ese elemento decorativo es una lona con unas dimensiones de 8,5 metros por 5,7 aproximadamente más los pilares de las torres de unos tres metros cada uno. La tela lleva grafiada distintivos motivos correspondientes a los emblemas del Ayuntamiento como el NO&DO y estará colocada en la fachada hasta el 5 de mayo.

Finalizada la Semana Santa, el gobierno socialista ya trabaja en la instalación de la ornamentación de algunas calles y plazas del centro en conmemoración de la semana de farolillos. Lo más llamativo que podrán ver los sevillanos será en las plazas de San Francisco y del Salvador, en las que ya lucen elementos que forman parte de la ornamentación de la Feria de Abril como los postes de madera con guirnalda vegetal pintados de blanco y añil; los paños altos con los clásicos motivos decorados; y las guirnaldas de farolillos en los dos laterales de los pórticos. Además, la Plaza de San Francisco contará un gran paraguas central. Los técnicos de la dirección general de Fiestas Mayores puntualizan que “todo esto con su instalación eléctrica para su iluminación característica”.

La ornamentación relacionada con la Feria se extenderá a otras zonas monumentales de la ciudad como son la Avenida de la Constitución, la Puerta de Jerez y la calle San Fernando. Se colocarán los gallardetes de propiedad municipal que se utilizan en los eventos del Corpus Christi y Virgen de los Reyes. Serán nuevas banderolas diseñadas exclusivamente para este evento relacionado con la semana de farolillos.