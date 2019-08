Fermín y Dolores, el matrimonio que murió en el incendio de su vivienda en Sevilla

El vecino del 3ºA del número 55 de la avenida de San Juan de la Salle había llegado tarde a su casa. Había estado en el cine y se había acostado bien entrada la madrugada. Estaba medio dormido cuando empezó a oír unos ruidos que procedían del piso de arriba. "Dice que era como si estuvieran arrastrando unos muebles", explica su hermana, que ha ido el mediodía de este viernes a acompañarle y a comprobar que ni el fuego ni la intervención de los Bomberos habían afectado a la vivienda.

Al poco tiempo comenzó a percibir un fuerte olor a quemado. Revisó que nada se estuviera quemando en su casa y abrió la puerta de su vivienda. Vio que en la escalera estaba empezando a acumularse humo, y que éste procedía de uno de los pisos de arriba. Se dirigió a la cuarta planta.

Subió las escaleras y comprobó que el humo salía por las rendijas de la puerta del 4ºA, la vivienda que le pisa, de la que habían salido poco antes los ruidos. Llamó al timbre, pero nadie contestó. Hizo lo mismo con el 4ºB y obtuvo el mismo resultado. Bajó al 3º y tocó el timbre de la puerta de su vecino de planta. Tampoco salió nadie.

Eran más de las cuatro y cuarto de una madrugada de agosto y pensó que buena parte de sus vecinos estarían fuera de Sevilla. Sólo lleva viviendo tres meses en ese piso y en este periodo no le ha dado tiempo a conocer a los vecinos. No sabía de quién era el piso del que salía el humo ni tenía un número de teléfono al que llamar para avisar. Preocupado, telefoneó a los Bomberos.

Cada vez que hay un aviso por un incendio en una vivienda, los Bomberos ponen en marcha un tren de salida formando por al menos cinco vehículos. Llegaron en apenas dos minutos, circulando a toda velocidad por unas calles en las que a esas horas no había tráfico alguno.

Cuando llegaron, los profesionales del servicio de extinción de incendios no encontraron lo que suelen hallar en otros incendios en vivienda. No había llamas, no salían lenguas de fuego por los balcones y todo estaba cerrado. No había puertas ni ventanas abiertas. En un extremo de la vivienda, en uno de los dormitorios, se concentraba una gran cantidad de humo.

Los Bomberos entraron en la habitación y descubrieron los cadáveres de Fermín Morante, de 66 años, y de Dolores Guerero, de 61. El matrimonio llevaba más de cuarenta años viviendo en este edificio, donde crecieron también sus dos hijos, que ya vivían emancipados. En el piso había un perro, que estaba vivo.

La Policía Nacional investiga ahora las causas del incendio y las circunstancias en el que éste se desarrolló. Parece claro que el fuego se originó en el dormitorio principal, en el que dormía el matrimonio. Todo apunta a que el hombre se dio cuenta de que algo se estaba quemando e intentó reaccionar, de ahí los ruidos que escuchó el vecino de abajo. Sin embargo, no le dio tiempo a salir del cuarto y murió intoxicado por inhalación de humo. La mujer murió durmiendo.

Fue un incendio de combustión lenta. Es decir, no entró aire que avivara el fuego ni las llamas. Todo apunta a que se originó por un fallo eléctrico en algún aparato. El hecho de que la pareja estuviera durmiendo con las ventanas cerradas apunta a que podrían tener encendido el aire acondicionado, ya que la pasada noche ha sido especialmente calurosa.

Es, por tanto, esta hipótesis la que manejan los investigadores: que se produjera un cortocircuito o algún tipo de fallo debido a una sobretensión en el aire acondicionado y eso provocara un pequeño incendio, que, al estar dormidas las víctimas, no percibieron a tiempo, y que fue generando humo y que éste se fuera acumulando en el dormitorio durante un buen rato, hasta que ya comenzó a salir por las rendijas de la puerta.

Otra posibilidad es que se estuviera cargando algún aparato, como un teléfono móvil, en el dormitorio, y fuera esto lo que provocara el fallo eléctrico. En cualquier caso, fue un incendio de tipo eléctrico, sin llamas y con mucho humo, que terminó siendo mortal por el hecho de producirse a una hora en la que los habitantes de la vivienda estaban dormidos.

Durante el trabajo de los Bomberos en el piso se vivieron momentos de cierta tensión, puesto que algunos de los vecinos habían visto la tarde antes al matrimonio con su nieta, de corta edad, y se pensaron que la niña pudiera estar en la vivienda.

Varios residentes en la avenida de San Juan de la Salle consultados por este periódico han destacado que Fermín y Dolores eran unos vecinos "de los de toda la vida", con los que el paso de los años va haciendo que se cultive una amistad. A Fermín lo recuerdan como una persona que trabajó durante toda su vida como albañil y a ella como limpiadora. En los últimos años, ella padecía una enfermedad y tenía la movilidad reducida. Él se encargaba de cuidarla.

"¿Qué te puedo contar? Eran muy buenos vecinos. Menos mal que he pasado la noche fuera", explica la vecina del 4ºB, el piso colindante con el de los fallecidos. "Yo llevo viviendo aquí 45 años, desde que hicieron el bloque y esto era todo campo. Ahora ya no resido aquí porque murieron mis padres, aunque algunas veces me quedo en el piso. Ellos llevarían aquí el mismo tiempo que yo. Ha sido muy fuerte".