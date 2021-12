Giftable, o cómo dominar el arte de regalar nunca había sido tan sencillo

¿Cuántas veces te has encontrado en la situación de tener que comprar regalos online y no has sabido ni por dónde empezar? Con frecuencia, esta es una de las situaciones que nos encontramos con una mayor asiduidad. Más aún en unas fechas como esta. Una situación que nos obliga a extremar nuestra atención y originalidad para poder encontrar el detalle perfecto con el que sorprender a cualquier persona.

Recientemente, ha llegado a España una de las plataformas capaces de redefinir por completo el arte de regalar: Giftable. Una startup con sede en Luxemburgo que nos permite experimentar una importante revolución cuando tenemos que llevar a cabo un regalo. Combinando en un mismo producto el concepto de regalar online, habiendo experimentado un gran crecimiento durante los últimos años, con la capacidad para regalar experiencias a las personas. Generando recuerdos memorables que desafían al paso del tiempo.

Multitud de escenarios para regalar

Di adiós para siempre a los clásicos regalos que no cumplen con las demandas necesarias en términos de funcionalidad. Ahora, Giftable nos permite seleccionar una experiencia que abarca desde una visita a un salón de belleza hasta una cena romántica. Pasando por cualquier otra actividad que pueda satisfacer nuestras inquietudes. Acto seguido, debemos enviar la misma a un amigo, un familiar o un colega con el que deseemos tener un detalle en una época tan especial como la actual. Apenas tres clics son más que suficiente para que podamos compartir nuestro regalo con quien lo deseemos.

De este modo, el arte de regalar se convierte en una acción conjunta que nos permitirá poder vivir en primera persona la sorpresa de la persona por la que nos decantemos. Elevando el concepto de diversión a un nivel superior.

El objetivo que persigue la compañía es la de consolidarse a nivel europeo como una de las plataformas líderes en regalos online. Por ello, y pese a que inicialmente únicamente operaba en Luxemburgo, recientemente ha comenzado su política de expansión a lo largo de 19 países europeos. Gracias a la asociación con TUI Musement, su operativa permite cubrir las demandas de la mayoría de los países europeos: Alemania, Austria, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos y Portugal.

La digitalización alcanza el sector de los regalos

Durante los últimos meses, la digitalización ha alcanzado una gran cantidad de sectores. Todos ellos nos han obligado a redefinir una gran cantidad de comportamientos que teníamos interiorizados en nuestro día a día. Como no podía ser de otro modo, el sector de los regalos también se ha visto en la obligación de tener que adaptarse a los nuevos escenarios en los que nos encontramos. De acuerdo a las afirmaciones que realiza el propio Michel Hoffmann, fundador de Giftable, afirma que "durante la pandemia, prácticamente todo se trasladó a Internet. En su mayor parte, eso fue algo bueno. Con las compras online, por ejemplo, tenemos acceso a más productos y servicios desde el sofá que desde la calle”. Sin embargo, ¿cómo se puede adaptar este nuevo escenario hacia un crecimiento de la interacción social.

“La interacción social es un área en la que lo digital nos sigue defraudando”, afirma el propio Hoffmann. Con el objetivo de poder cubrir esta necesidad, el enfoque de Giftable es el de “volver a poner al ser humano en el centro de las relaciones”. Para ello, y de acuerdo a lo que ya hemos mencionado previamente, en Giftable logramos ofrecer a nuestros amigos, nuestros familiares o nuestra pareja todo lo que necesitan para poder volver a fomentar esta interacción social. Una experiencia que habíamos perdido debido a los últimos acontecimientos y que ahora, gracias a este tipo de iniciativas, podemos disfrutar en apenas unos cuantos clics.

Multidispositivo: más ventajas para el usuario

El proceso de internacionalización de la plataforma ha obligado a tener que llevar a cabo diferentes movimientos que permiten cubrir con las necesidades con las que contamos, con independencia de la marca del terminal o del sistema operativo con el que solemos trabajar. Conscientes de esta situación, existen versiones tanto para iOS como para Android. Desde cualquier smartphone podemos llevar a cabo el regalo de la experiencia, disfrutando de una experiencia de usuario sin fricción.

Además, en el caso de que estemos familiarizados con nuestro ordenador, también es posible llevar la compra a través de él.

Exprimiendo en todo momento las necesidades con las que contamos.

Como hemos podido comprobar, Giftable se ha convertido en una de las plataformas para realizar regalos que cuenta con una mayor notoriedad. Reformulando por completo el concepto de regalo online que hasta este momento tenemos interiorizado. Gracias a su carácter social, derribar los límites entre los espacios físicos y los digitales nunca había sido tan sencillo. Consolidándose como una de las opciones que mayor retorno pueden ofrecernos.