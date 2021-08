Goteras en las cubiertas de las caracolas de Urbanismo

Al Ayuntamiento le ha costado 35 años aprobar una nueva Relación de Puestos de Trabajo (RPT) en la Gerencia de Urbanismo. Era un paso necesario para ordenar la plantilla de este organismo autónomo, darle estabilidad, favorecer la movilidad interna y contribuir a la mejora de los servicios que se prestan, pues permite adaptar e introducir nuevos perfiles acordes a las demandas de la ciudadanía. Y ahora hay otro paso pendiente que es cambiar de sede y abandonar la provisionalidad de las caracolas que fueron construidas para la Expo.

Hay dos motivos: el propio despacho del delegado tiene goteras, lo que da idea del estado de conservación; y esos suelos suponen una buena oportunidad para el Parque Científico y Tecnológico (PCT) Cartuja, que puede seguir creciendo y ahí encuentra una ubicación estratégica para la instalación de empresas, lo que justifica el traslado de las oficinas municipales. Los técnicos de Urbanismo siguen buscando una ubicación y barajan distintos enclaves en la ciudad más accesibles para los empresarios aunque, de momento, no se ha desvelado si se trata de un edificio ya construido o un suelo.

Mientras tanto, toca resolver las goteras que existen en varias caracolas. La Gerencia ha redactado un contrato que consiste en la ejecución de los trabajos de mejora de la impermeabilización de las cubiertas de los edificios 2, 3 y 5 de la sede principal en la isla de la Cartuja. “La necesidad de contratar estos trabajos se justifica por el deterioro de las cubiertas de los edificios en los que se va a actuar, debido a su antigüedad y a las filtraciones que se vienen produciendo en los mismos, que si bien se trata de una patología en fase incipiente, de no actuar en la mejora de la impermeabilización se pueden llegar a agravar las patologías indicadas incidiendo de manera importante en la funcionalidad de los servicios de la Gerencia de Urbanismo ubicados en dichas edificaciones objeto de la actuación”.

La reforma cuenta con una partida de 110.551 euros y un periodo de ejecución de dos meses

Como actuación principal, las actuaciones consisten en la impermeabilización de las cubiertas, previa limpieza de toda la superficie, reparación de tornillería suelta, imprimación asfáltica, y colocación de doble lámina asfáltica soldada a fuego. La superficie sobre la que se actuará es de 3.716 metros cuadrados, con un presupuesto de 110.551 euros (IVA incluido) y un periodo de ejecución de dos meses.

Entre los ensayos y pruebas después de su colocación que especifican los técnicos en el documento se encuentra una prueba de servicio para comprobar su estanquidad, que consistirá en una inundación de la cubierta hasta alcanzar, al menos, un nivel de dos centímetros por encima de cualquier punto de la superficie. “Cuando la unidad de inspección a probar no es completamente inundable, pero sí en más de un 80% de su superficie, se utilizará el riego como complemento. También será aplicable cuando la unidad de inspección incluya puntos singulares no sumergidos durante las pruebas efectuadas mediante inundación parcial o completa”. El área no sumergida de la cubierta y/o los puntos singulares no sumergidos se probarán mediante riego continuo.

En la obra terminada, bien sobre el edificio en su conjunto o sus diferentes partes y sus instalaciones, parcial o totalmente terminadas, deben realizarse las comprobaciones y pruebas de servicio previstas en el proyecto u ordenadas por la dirección facultativa y las exigidas por la legislación aplicable.