Primer fallecido por coronavirus en Guillena

El alcalde de Guillena, Lorenzo Medina, ha confirmado el primer fallecimiento de un vecino del municipio que estaba siendo tratado por coronavirus. La víctima se encontraba ingresada en un centro hospitalario y no ha podido superar la enfermedad.

A través de las redes sociales, el regidor ha querido trasladar su "pésame y aliento" a la familia, a la vez que ha hecho un llamamiento a "no bajar la guardia" al resto de la población. "No podemos relajarnos, no queremos seguir dejando a gente atrás", señala, y pide "a todos un esfuerzo extra".

Según datos que pudo confirmar el Consistorio, hasta el pasado 13 de abril se habían constatado en el municipio cinco casos positivos por Covid-19, aunque uno de los afectados ya habían recibido el alta.

Otros dos estaban siendo tratados en centros hospitalarios y dos más permanecen aislados en sus domicilios, por presentar sintomatología más leve.

"Estamos al lado de la familia, sus amigos y sus seres queridos, a los que queremos expresar todo nuestro aliento y ánimo", han insistido el alcalde tras informar del fallecimiento, el sábado, de una de las personas hospitalizadas.