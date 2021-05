Herido muy grave un hombre tras ser apalaeado en Madre de Dios

Un hombre de 34 años permanece en estado grave después de ser apaleado la noche del viernes en Sevilla. El suceso ocurrió en la calle Lebreles, en la barriada de Madre de Dios, sobre las 23:45. El herido, de nacionalidad marroquí, llegó a sufrir una parada cardiorrespiratoria y fue salvado por un policía nacional que le practicó una maniobra de reanimación cardiopulmonar (RCP). Fue trasladado por el servicio de emergencias sanitarias del 061 al Hospital Virgen del Rocío, donde se encuentra ingresado.

La Policía Nacional ha abierto una investigación de los hechos, si bien todavía no hay ninguna persona detenida y aún existe cierta confusión sobre el modo en el que se produjo la agresión. La sala del 091 recibió una llamada de una vecina, enfermera de profesión, que vio desde su ventana a un hombre tirado en el suelo y bajó a auxiliarle. Esta mujer comprobó que el herido estaba inconsciente y con las pulsaciones bajando, por lo que pidió una ambulancia.

Antes de que ésta llegara, el hombre sufrió una parada cardiorrespiratoria. Uno de los policías nacionales comenzó a practicarle la RCP y logró mantenerlo con vida hasta la llegada del 061.

Los profesionales sanitarios atendieron in situ al herido, lo estabilizaron y lo trasladaron después al Hospital Virgen del Rocío. Quedó ingresado en Traumatología.

A partir de ahí comenzó una investigación de lo ocurrido, pues cuando llegó la Policía no quedaba rastro de los agresores. En el lugar de los hechos se encontraba la novia de la víctima, que dijo a los agentes que no quería tener problemas con la gente del barrio y no quiso colaborar con ellos. Todo apunta, por tanto, a que la agresión responde a algún tipo de ajuste de cuentas o está relacionada con algún asunto turbio.