El Hospital del Aljarafe lanza un nuevo servicio de comunicación de citas por WhatsApp

El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe, ubicado en el municipio sevillano de Bormujos, ha puesto en marcha un novedoso servicio de comunicación de citas a través del popular sistema de mensajería WhatsApp.

"Se trata de una apuesta tecnológica, pionera en la sanidad pública, desarrollada por la empresa Servinform con la que el centro busca mejorar la accesibilidad de los pacientes y la gestión de la actividad asistencial programada", señala el centro hospitalario. Esta nueva aplicación ha sido implementada por los servicios de Sistemas de Información y Atención al Usuario de este centro hospitalario a través de WhatsApp Business, la versión profesional de esta plataforma de mensajería. Como explica Servinform, compañía encargada del desarrollo tecnológico de la herramienta, "cuenta con todas las garantías de seguridad y protección de datos".

"En estos momentos de recuperación de la normalidad en la actividad programada, es de vital importancia garantizar una gestión eficaz de las citas y conseguir la mínima tasa de absentismo por parte de los usuarios. Para conseguir estos objetivos hemos apostado por uno de los canales de comunicación más extendidos en su uso por parte de nuestros usuarios", explica María Dolores Acón directora gerente del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe.

El sistema se activa una vez se produce la citación desde el servicio de Atención al Usuario y facilita a los pacientes acceder de manera rápida y segura en su móvil a la información relativa a su cita permitiéndole confirmar o cancelar en el acto la misma, en el caso de que no vaya a asistir.

"Este servicio, cuenta además con un novedoso sistema que garantiza que aquellos pacientes que por cualquier motivo, no vean, no contesten adecuadamente o no reciban este mensaje, sean llamados directamente desde el Hospital. El objetivo es mejorar la gestión y reducir las consultas telefónicas y envío de cartas asociadas con la información de citas y que tienen una capacidad limitada de respuesta", afirma Fernando Cruz, jefe de servicio de Atención al Usuario.