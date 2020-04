Hugo Galera Davidson 1938-2020

Hugo Galera era mi amigo. También fue mi compañero de ejercicio en la Medicina, ya que ambos fuimos, durante muchos años y al mismo tiempo, catedráticos de la Facultad de Medicina de Sevilla. Y también fuimos compañeros y amigos en la andadura del Hospital Infanta Luisa de Triana, desde que juntos adquirimos este vetusto Hospital-Dispensario a la Cruz Roja Española, para convertirlo en el gran hospital que es hoy día, gracias fundamentalmente a él, porque sin su clarividencia, su osadía y su seriedad en los negocios no hubiera sido posible realizar todo lo que se hizo.

Por eso me atrevo hoy a escribir estas líneas en su memoria, ya que desde que falleció hace unos días mi mente no cesa de decirme: no es cierto, no es cierto, Hugo sigue vivo. Pero desgraciadamente no es verdad. Lo perdimos para siempre.Conocí a Hugo Galera en 1974, cuando recaló en Sevilla como catedrático de Anatomía Patológica en nuestra Facultad de Medicina. Desde entonces fuimos creando una amistad que no cesó de crecer hasta el mismo momento de su muerte. Yo no pude estar con él y su familia en este duro trance debido al maldito Covid-19 y bien que lo lamento.

Hugo fue un magnífico patólogo, quizás el mejor de su tiempo en nuestro país, lo que le hizo obtener, entre otras muchas distinciones, la Medalla Ramón y Cajal a la investigación, la más alta distinción de su especialidad en España, además de nombramientos y distinciones extranjeras, como, por ejemplo, Fellow del Royal College of Pathologists del Reino Unido y de la International Academy of Cytology de Estados Unidos.

En nuestra ciudad, además de catedrático de Anatomía Patológica, fue director del Centro Regional de Oncología y de la Escuela de Enfermería de la Facultad de Medicina, en la que también conviví con él, como secretario de la misma. Obtuvo la Medalla de Oro de la Ciudad de Sevilla, la Medalla de Colegiado de Honor con bastón de mando del Real e Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla, la Medalla al Mérito Aeronáutico con distintivo Blanco de Primera Clase y la Gran Cruz de Alfonso X el Sabio y, como todo el mundo sabe, fue presidente del Real Betis Balompié (también allí estuvimos juntos, yo como asesor del presidente) y Rey Baltasar en la Cabalgata de los Reyes Magos en 1997.

Fue académico correspondiente de varias Reales Academias Españolas, de la Academia Vélez de Guevara de Écija y Numerario de la de Medicina de Sevilla, de la que fue su mejor presidente hasta la fecha.

Tenía el título de capitán de yate, de lo que sentía muy orgulloso y le gustaba navegar (otra afición que compartíamos) con su familia, especialmente con su mujer.

Además fue un escritor y conferenciante exquisito, con dominio de la construcción idiomática, de la sintaxis y del vocabulario, como demostró muchísimas veces, tanto en artículos, como en libros y en las muchas conferencias que impartió.Fue cultísimo, como aquellos hombres del Renacimiento que tenían una curiosidad innata por todo, una cultura vastísima y polimorfa y eran innovadores. En suma, para mí, Hugo fue como un Leonardo de los siglos XX y XXI.Sin embargo, no fueron todas estas cosas, con ser importantes, la más relevantes de su vida y hay aspectos que yo quiero destacar de la misma.

Fue un gran padre de familia, con un amor incondicional a su mujer, María Rosa, siempre correspondido con creces por ella, con un cariño y una dedicación a sus cinco hijos, por los que veló con un celo encomiable hasta verlos a todos situados, profesional y humanamente, y también a sus doce nietos, a los que adoraba.

También fue un trabajador infatigable, en la cátedra desde los puntos de vista asistencial en el hospital y docente, llegando a considerar los alumnos que sus clases eran, con gran diferencia, las mejores que se impartían en la facultad. Asimismo era incansable en el ejercicio privado de su especialidad, donde no tenía horas, tanto en el laboratorio, como en el quirófano, haciendo biopsias intraoperatorias, cuyos diagnósticos tanto nos ayudaron a todos los cirujanos que tuvimos la suerte de colaborar con él, así como en la gestión del Hospital Infanta Luisa, que sin su labor no hubiera llegado a lo que hoy es.

El compañerismo fue una de sus grandes virtudes. Realmente no he visto a nadie en mi ya larga vida, con un sentido del compañerismo como el que él tuvo, que hasta llegó a causarle problemas con otras personas, incluso con la judicatura, sin que ello le hiciera bajar un ápice el sentido de lo que significaba defender a un compañero.

Por último, destacaré su sentido de la amistad, una de su más grandes facetas, con ser grandes, y mucho, las anteriores y fue, como decía un amigo común, MAESTRO, NO SÓLO EN EL TERRENO CIENTÍFICO, SINO EN OTROS CAMPOS MÁS IMPORTANTES, EN LOS QUE SÓLO SE ENSEÑA A UN HIJO O A UN AMIGO, porque, realmente, todos sus amigos fuimos sus discípulos en una u otra de las muchas cosas que en su vida enseñó.

Hugo era una persona que entendió la amistad con una generosidad sin límites, como algo que lo da todo y no pide nada. Estoy seguro de que para Hugo un amigo lo era todo, al menos esa ha sido mi experiencia a su lado.

Terminaré diciendo que en el más alto concepto que pueda haber de la generosidad y de la grandeza del sentimiento de la amistad, para mí, Hugo fue el paradigma del amigo. Como un día escribí, uno no escoge a sus padres, ni a sus hermanos, ni a sus hijos, ni a casi nadie. Sólo se escoge en la vida al cónyuge y a los amigos. Yo elegí como amigo a Hugo y creo que él a mí también, y estoy seguro que no nos equivocamos. Gracias por haberme regalado tu amistad, gran amigo.

Descansa en paz, amigo mío, seguro que en el Reino de los Cielos.