IU exige que el cambio del carril bici en la Cruz Roja se consulte a toda la ciudad

El Grupo de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla pidió este sábado al alcalde Juan Espadas que explique por qué se limita el proceso participativo para decidir la futura ordenación de la avenida de la Cruz Roja, un trámite que sólo se consulta a los vecinos y comerciantes del entorno, cuando -según la formación de izquierdas- el carril bici que actualmente la cruza "es usado a diario por toda la ciudad".

La coalición llevará este asunto al próximo Pleno municipal en forma de pregunta al gobierno local, en la que también se cuestiona sobre si se van a tener en cuenta las peticiones registradas en el Distrito Macarena en defensa de este carril bici o si se tiene previsto realizar algún debate abierto "con la participación de todas las personas afectadas, en el que se expongan y debatan las diferentes alternativas".

En el documento remitido al Pleno, también se plantea al Ayuntamiento que exponga cuánto cuesta el proyecto en el caso de que finalmente se traslade el carril bici a la avenida de Miraflores y quién lo pagará. De igual modo se desea saber si se preguntará al vecindario de la zona si está de acuerdo o no con dicho cambio.

El escrito, firmado por el portavoz de IU, Daniel González Rojas, detalla cómo la reurbanización de la avenida se está revistiendo de "un falso proceso participativo", de forma que una medida "tan controvertida como la eliminación del carril bici, que es contraria al Programa de la Bicicleta Sevilla 2020 y a cualquier plan de movilidad sostenible, recaiga sobre los vecinos y evite al alcalde asumir su responsabilidad".

González Rojas considera que, de las tres opciones ofrecidas por Espadas, "dos son vías muertas que se plantean a sabiendas de que no tienen posibilidad de prosperar", ya que la primera supone una peatonalización "no suficientemente justificada" y la segunda recoge la división del carril bici en do, a cada lado de la calle, que "deja unas aceras excesivamente estrechas". La tercera opción es llevarlo a la avenida de Miraflores y ampliar el acerado de Cruz Roja, lo que permite a los comerciantes incorporar plazas de aparcamiento.

Estos argumentos fueron esgrimidos por Rojas y la portavoz de Participa Sevilla, Susana Serrano, tras la presentación del proyecto por parte de Espadas.