IU critica la "falta de mantenimiento" de la barriada Los Carteros

El portavoz municipal de IU en Sevilla, Daniel González Rojas, ha alertado este domingo del "deterioro generalizado" que sufre la barriada de Los Carteros, ubicada entre la avenida Pino Montano y la Ronda Norte, al tiempo que ha criticado la "inacción" del gobierno de Juan Espadas, que hasta la fecha "no ha movido un dedo" por acabar con la falta de mantenimiento y de inversiones que arrastra esta zona de la ciudad.

González Rojas ha hecho estas declaraciones después de realizar una visita a Los Carteros, junto a compañeros de la asamblea de IU Miraflores-Pino Montano, y constatar sobre el terreno la "situación de abandono" en que se encuentra esta barriada del Distrito Norte, así como el malestar existente entre el vecindario ante "tanta dejadez por parte del gobierno de Espadas, que lleva todo el mandato ignorando sus peticiones y demandas".

Entre los problemas que denuncian los vecinos destacan, según IU, "la falta de limpieza y el mal estado de las calles, donde proliferan aceras levantadas, socavones y todo tipo de desperfectos que nunca se arreglan o que, como mucho, se parchean", posponiéndose la actuación integral que precisa el pavimento.

Igualmente, el vecindario "se queja de la ausencia de podas durante todo el año y de que las pocas que se hacen, se ejecutan mal". A ello suman, además, el "olvido" al que Emvisesa somete a las viviendas públicas de su titularidad existentes en la zona, así como "la incapacidad del gobierno de Espadas para poner en uso los locales municipales que allí permanecen vacíos desde hace bastantes años".

"A estas alturas ya no nos sorprenden estas cosas", apunta González Rojas, quien subraya que "lamentablemente no hablamos de un caso aislado, sino de una tónica general que se repite en muchos barrios de Sevilla". Al hilo de esto, el portavoz de IU ha considerado "muy grave" el "desinterés y la apatía" que el gobierno local del PSOE muestra ante las reclamaciones ciudadanas. "Ya no es que no se atiendan las demandas, es que ni siquiera se responde a los escritos que los vecinos presentan en los distritos o servicios municipales", apostilla indignado.