IU califica de “engañabobos” la participación abierta por Espadas para regular los patinetes

El portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Sevilla, Daniel González Rojas, criticó ayer el proceso de participación abierto por el gobierno municipal de Juan Espadas (PSOE) para regular los patinetes eléctricos por considerar que pretende usar este proceso “para tratar de cubrir la falta de un modelo claro y una apuesta en materia de movilidad”.

“Llevan cuatro años mareando la perdiz, sin una propuesta concreta de movilidad y ahora se sacan de la manga esta supuesta participación ciudadana al más puro estilo Espadas”, aseguró Rojas.

El portavoz de IU lamentó que este proceso ha estado activo unas semanas y consistía en responder a una única pregunta sobre los elementos concretos que se deben incorporar. “Y listo. Eso es todo. Ese es su concepto de participación, un verdadero engañabobos. Está claro que Espadas, una vez más, lo único que hace es cubrir el expediente y tratar de tapar su incompetencia en este área”, critica.

El portavoz ha lamentado la “improvisación constante” y las “formas chapuceras” de Espadas en movilidad. “Se ha pasado todo el mandato gobernando a parchetones. ¿Ahora qué está de moda, los patinetes? Pues me invento algo para tener otro titular. ¿Que no me puedo hacer la foto del tranvía? Me hago un render mono y otro titular”, advirtió.

“Si se va a abrir el melón de cambiar la ordenanza hagámoslo en condiciones”, exigió. IU urge afrontar la regulación de todos los vehículos. “Estos patinetes, pero también los turísticos, los tuck-tuck que recorren el centro o los autobuses, como se aprobó en el Pleno municipal, pero Espadas prefiere seguir dando patadas hacia adelante y no reglamentar nada. Es evidente que este ha sido un mandato en blanco para la movilidad”, concluyó.