La polémica salpica la elección del nuevo presidente del Colegio de Dentistas de Sevilla

La polémica se ha abierto paso en las últimas elecciones del Colegio de Dentistas de Sevilla. Una de las candidaturas ha impugnado el resultado de este proceso electoral que incluía cuatro miembros de la Junta de Gobierno en Funciones del propio Colegio y que designó como nuevo presidente al doctor Rafael Flores el pasado 14 de diciembre como la lista más votada.

En un recurso de alzada ante el Consejo Andaluz de Colegios de Dentistas, los miembros de la candidatura encabezada por el doctor Rafael Martínez de Fuentes han denunciado algunas supuestas irregularidades que se produjeron durante los comicios por supuestos incumplimientos de la normativa estatutaria colegial, en los que salió victoriosa la candidatura de Rafael Flores. Entre ellas destacan el hecho de que supuestamente los integrantes de la candidatura ahora impugnada habría comenzado la campaña electoral, remitiendo correos electrónicos masivos y dando publicidad a la candidatura en redes sociales, en fecha muy anterior (dos meses de antelación) a la aprobada en el calendario electoral, "con extralimitación patente del plazo máximo de veinte días establecido en el artículo 71 de los Estatutos Colegiales para los actos de propaganda electoral", recogen en un comunicado.

De este modo, y siempre apoyándose en "la existencia de serias sospechas, cuando no de hechos comprobados" -razonan las mismas fuentes-, la candidatura electa estaría representando "importantes irregularidades e infracciones de los Estatutos Colegiales, manifestados con pruebas documentales presentadas" por lo que, solicitan, "deben llevar a la anulación del proceso electoral, ya que no es posible diferenciar en qué medida lo ocurrido ha podido influir en el resultado de las elecciones", afirma el doctor Martínez de Fuentes. "Las elecciones en los Colegios Profesionales no se rigen por la ley electoral sino por los estatutos colegiales", matizan.

El nuevo equipo de gobierno del Colegio ha señalado en declaraciones a este periódico que la presentación de este recurso de alzada "ha sido toda una sorpresa". "El resultado del proceso electoral es muy claro", aluden las mismas fuentes que indican que la candidatura que resultó vencedora obtuvo 415 votos frente a los 197 obtenidos por la encabezada por Rafael Martínez de Fuentes. "Esto supone que la candidatura vencedora representa dos tercios de los votos emitidos. No se entiende, por tanto, el motivo del recurso después de tan abrumadora derrota del recurrente", insisten las mismas fuentes.

Según consta en el recurso de alzada al que ha tenido acceso este periódico, la candidatura electa habría comenzado sus actos de propaganda electoral, según "comprobaciones propias" de la candidatura que ha impugnado las elecciones, el día 13 de octubre de 2022, es decir, mucho antes de los 20 días que rigen en los estatutos del Colegio, ya que las elecciones se celebraron el pasado 14 de diciembre, se habría remitido un primer correo presentando la candidatura como un "equipo joven, experimentado y responsabilizado con las necesidades de la profesión" y que habría llegado "de forma indiscriminada a un número importante de colegiados". Asimismo, el documento recoge otras acciones como el uso de redes sociales o incluso la difusión del lema electoral El futuro de la odontología está por definir. Hagámoslo juntos, también fuera del pazo establecido.

El equipo del doctor Flores defiende en este sentido que el proceso electoral ha sido "un proceso limpio supervisado en todo momento por una Mesa Electoral constituida por tres miembros independientes, donde incluso un notario se encargó de recoger y certificar el voto por correo dando fe de ello". "Además, en los motivos de la impugnación presentados por Rafael Martínez de Fuentes se incluyen hechos no probados o supuestas sospechas que no tienen ninguna base y que, extrañamente, se alegan por primera vez trascurrido más de un mes y medio después de celebrarse las elecciones, cuando el plazo de impugnación finalizaba 48 horas después de la fecha electoral, el 14 de diciembre de 2022", añaden.

En la misma polémica se ha colado la elección de la anterior Junta de Gobierno, en 2019, en la que también el doctor Rafael Martínez de Fuentes impugnó el proceso electoral de la institución colegial que dio la victoria a Luis Cáceres Márquez. En este punto, mientras que los recurrentes anuncian la admisión de la preparación del recurso de casación ante el Tribunal Supremo, el actual presidente electo del Colegio destaca que la justicia "haya desechado sus argumentos".

"Se trata, una vez más, de un uso abusivo de las instituciones en beneficio de no se sabe qué intereses, cuando la junta de gobierno electa se debería dedicar exclusivamente a poner en marcha su plan de gobierno y trabajar en beneficio de sus colegiados y de los ciudadanos", concluye el doctor Flores Ruiz.