Inscripción abierta en ESIC Sevilla para la tercera edición del posgrado en CRM, marketing y tecnología

El Posgrado en CRM y Marketing Automation [PSMAR] tiene un 100% de empleabilidad y es una de las opciones formativas en modalidad presencial que ofrece la capital andaluza. En todo el país, solamente está disponible en Sevilla y Madrid, y está centrada en desarrollar el talento digital y formar a profesionales híbridos en marketing y tecnología que quieran encaminar su trayectoria profesional a la Gestión y Dirección de Innovación, Desarrollo de Negocio, Desarrollo de Nuevos Productos y Servicios y Transformación Digital.

Además, las personas que se matriculen antes del 22 de noviembre obtendrán un curso de especialización online (CIO) gratis, además del PSMAR. Los CIO entre los que podrán elegir serán sobre captación y cualificación de clientes, publicidad, innovación, Digital Sales, fintech y banca digital, transformación digital en pymes, marketing automación y organización de eventos digitales.

Lo imparte ESIC Sevilla, que si bien acoge principalmente a alumnos de Sevilla, Huelva, Córdoba y Cádiz, recibe a personas de cualquier procedencia. Además, ESIC Sevilla se ha aliado con el centro de desarrollo tecnológico de Deloitte en Sevilla para facilitar el establecimiento de futuras oportunidades laborales entre antiguos alumnos. Su senior manager explica: “En los últimos años, Deloitte ha reafirmado su apuesta por el talento local con la incorporación de más de 300 profesionales en nuestro centro de desarrollo tecnológico, que continúa creciendo y ampliando sus instalaciones. Aun así, seguimos necesitando incorporar talento especializado, por lo que estamos seguros del éxito que tendrá la alianza con ESIC en los próximos años”.

El Posgrado en CRM y Marketing Automation [PSMAR] aporta, a lo largo de 4 meses, los conocimientos y habilidades necesarias para automatizar procesos en marketing digital, fidelizar clientes, optimizar un negocio y personalizar la experiencia de los usuarios de una empresa con las últimas técnicas y herramientas que se utilizan en el ecosistema empresarial.

¿Qué piensan los alumnos del PSMAR de ESIC Sevilla?

“Actualmente, dirijo un equipo de más de 100 personas en Salesforce a nivel nacional. Me aventuré a apuntarme par aumentar mis conocimientos en el sector de la consultoría de marketing digital y de las ventas, y además poder aterrizar estos conocimientos a nivel técnico con la ayuda de Salesforce. Esto me está ayudando a conocer mejor la labor de las

personas con las que trabajo”, explica Antonio Narváez Ortega, alumno de la edición anterior del PSMAR y profesional del mundo de las tecnologías de la información y de la comunicación con más de 10 años de trayectoria.

“Hasta ahora mi experiencia profesional ha estado en California como Project Manager de eventos, centrándome sobre todo en la parte de marketing y tecnología. Al volver a España a raíz de la pandemia me hice freelance y quise seguir formándome. Fue cuando encontré el PSMAR. Lo que más me llamó la atención fue la parte de desarrollo tecnológico, que también se complementaba con estrategia y gestión de proyectos. Esto me va a ayudar a tener una visión 360º y muy global para aportar valor real a mis clientes actuales” explica Isabel Díaz Alonso, quien también decidió cursar el PSMAR.

ESIC Sevilla garantiza la conexión entre los contenidos del programa con el entorno laboral real gracias a un claustro docente compuesto en su totalidad por profesionales en activo y el diseño del contenido formativo basado en prácticas y casos de empresa reales recientes, también en su totalidad. La herramienta elegida es Salesforce, a la que también tienen acceso para garantizar un aprendizaje activo.

La metodología educativa empleada es Transformative Learning by ESIC, una modalidad híbrida que permite a los alumnos personalizar y flexibilizar el aprendizaje. ESIC ocupa el puesto #1 en ‘Marketing’ en España durante 12 años consecutivos según el ranking de El Mundo y el puesto #1 en ‘Retorno de la inversión’ de sus alumnos según la Clasificación mundial de universidades QS, de ahí la relevancia para la oferta formativa de Sevilla.

Destaca que, desde el momento de inscripción en este posgrado, ESIC Sevilla pone a disposición de su comunidad recursos para el emprendimiento y la empleabilidad a través de su Unidad de Desarrollo Profesional que facilita la mejora de la carrera profesional de los alumnos y antiguos alumnos