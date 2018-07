Inspectores piden a la Junta que aclare por qué no se ejecutaron los expedientes a Idental

La Asociación Andaluza de Inspección de Servicios (AAISS) exige a la Junta de Andalucía que aclare por qué no se ejecutaron los expedientes que detectaban graves irregularidades en las clínicas Idental.

La AAISS hace esta exigencia después de que se haya conocido que las advertencias y recomendaciones que hizo el inspector médico al que encargaron investigar las clínicas en Sevilla no fueron atendidas por sus superiores y otras autoridades sanitarias. Dicho inspector ha calificado como "alarmante" el modo que tenían los odontólogos de seleccionar a los pacientes que atendían.

La misma asociación ya recomendó en mayo de 2017 el cierre cautelar de las clínicas teniendo en cuenta "un primer informe preliminar", pero se decidió no ejecutarlo porque "no había pruebas objetivas, al no haberse realizado otras actividades inspectoras necesarias" salvo el estudio de las denuncias remitidas individualmente y al Colegio de Dentistas. A raíz de ese informe preliminar, se ordenó de manera "inmediata" realizar una visita inspectora a los centros para requerirles documentación sobre las atención a las reclamaciones presentadas por pacientes y sus historias clínicas.

La asociación cree necesario que se informe de las denuncias que han sido formuladas en materia sanitaria y reivindica el carácter preferente de las actuaciones de inspección en centros y establecimientos sanitarios como garantía de los derechos de la ciudadanía en asistencia sanitaria.