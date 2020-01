Intentan asaltar el centro cívico del Polígono Sur empotrando un coche

Una banda de ladrones intentó asaltar la madrugada de ayer el centro cívicto El Esqueleto, ubicado en el Polígono Sur, empotrando un coche contra la puerta de acceso para vehículos. Los asaltantes lograron derribar la cancela y entraron en el perímetro del centro cívico, pero no llegaron a hacerlo en el edificio. La alarma de intrusión no llegó a activarse y el vigilante de seguridad del inmueble salió a ver qué ocurría pero ya no encontró a nadie. Varios trabajadores del centro cívico aseguraron ayer a este periódico que probablemente la intención de los delincuentes era sustraer los aparatos de aire acondicionado, quizás con la intención de luego revenderlos como chatarra.

El intento de robo se produjo sobre las doce y media de la noche del lunes al martes en la puerta que da a la calle Padre José Sebastián Bandarán, en un lateral del centro cívico. Los asaltantes utilizaron un Ford Orion con el que fueron dando marcha atrás hasta hacer saltar la puerta metálica, que quedó completamente arrancada y derribada. Ayer por la mañana, la cancela permanecía tirada en el suelo del recinto, mientras que el Ayuntamiento protegió la entrada con unas vallas municipales y una cinta de la Policía Local.

Poco después del intento de asalto, la Policía recuperó el vehículo que se había empleado para el mismo, con importantes daños en la parte trasera. Se trata de un vehículo que había sido sustraído previamente. Se investiga ahora si ha podido ser usado para cometer algún otro robo por el método del alunizaje. El coche fue encontrado en una de las avenidas principales del Polígono Sur, aparcado junto a un paso de peatones.

La asociación de vecinos Martínez Montañés condenó ayer lo ocurrido en el centro cívico El Esqueleto y defendió la gran labor que se ejerce desde este edificio en aras de la vertebración del barrio. Rafael Pertegal Santiago, uno de los responsables de esta entidad vecinal, señaló a este periódico que el centro cívico presta un servicio esencial en un barrio con tantas necesidades como es el Polígono Sur. Ayer por la mañana, varias patrullas y furgones de distintas unidades de la Policía Nacional estuvieron dando batidas por las inmediaciones del centro cívico.