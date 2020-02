Interior refuerza la Policía Nacional en Sevilla y provincia con 231 agentes

El Ministerio del Interior reforzará la plantilla de la Policía Nacional en Sevilla con 231 agentes, tanto procedentes de otras plantillas como mandos intermedios de nuevo ingreso. Esta es la mayor incorporación de efectivos de los últimos años en la capital andaluza y su provincia, donde la Policía había ido perdiendo personal de manera paulatina hasta sufrir verdaderos problemas en algunos de los turnos, especialmente los de los fines de semana. En más de una ocasión se han quedado avisos ciudadanos sin atender, o se han atendido tarde, incrementándose el tiempo de respuesta ante las emergencias.

Aunque no sirva para cubrir el déficit, que superaba los 400 policías en la capital y los 800 en el conjunto de la provincia, no deja de ser una buena noticia la incorporación de más de dos centenares de funcionarios a una demarcación en la que la criminalidad ha experimentado un repunte importante a lo largo de 2019, como así consta en los informes trimestrales que hace público el departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska. En el último balance (actualizado hasta septiembre de 2019, faltan los últimos tres meses del año), los delitos subieron en Sevilla capital en torno a un 10%, con un especial repunte de los robos con fuerza y las sustracciones de vehículos.

La situación de la Policía Nacional en Sevilla es similar a la de otras grandes ciudades españolas, donde este cuerpo ha ido perdiendo agentes poco a poco en los últimos años debido a las jubilaciones y los traslados a Madrid y Barcelona, que siempre han requerido un mayor número de personal. A ello se le ha unido las escasas incorporaciones de los años de la crisis, en los que la tasa de reposición cero dictada por el Gobierno de Mariano Rajoy hizo que no se cubrieran las vacantes.

En el caso de Sevilla hay un problema añadido que no termina de solucionarse: la falta de un módulo hospitalario para presos obliga a enviar a los hospitales a dos agentes por turno para cada reo que esté hospitalizado, lo que resta de las calles un número importante de efectivos en cada jornada. Grande-Marlaska anunció hace ya más de un año la construcción de un módulo para presos en el Virgen del Rocío (donde ya existe uno pequeño), pero el problema parece ser ahora el de la escasa voluntad de los médicos de atender a sus pacientes fuera del área de cada especialidad y de tener que desplazarse al módulo de los presos. No ha sido extraño ver hasta siete patrulleros aparcados en la puerta de Urgencias del Hospital Virgen Macarena algunos fines de semana.

Mientras se resuelve este problema de las custodias hospitalarias, Interior parece haber apostado por fin por el refuerzo de la plantilla para mejorar el servicio de la Policía Nacional y afrontar con más garantías la lucha contra la delincuencia. Estos 164 agentes que se incorporarán en los próximos meses se dividen en dos convocatorias. Por un lado está el Concurso General de Méritos, que es el procedimiento por el que, una vez al año, la Policía oferta una serie de plazas vacantes a las que pueden aspirar agentes que se encuentran en estos momentos destinados en otras ciudades. A estas plazas se accede en función de una serie de méritos adquiridos por cada agente en su trayectoria profesional, y se tienen en cuenta las condecoraciones y las felicitaciones públicas.

En el concurso de 2020 para las escalas Básica y de Subinspección, la Dirección General de la Policía oferta en Sevilla capital un total de 138 agentes. Se reparten de la siguiente manera:99 policías, 30 oficiales y 9 subinspectores. En la provincia también habrá un refuerzo importante. Alcalá de Guadaíra recibirá 14 agentes (un subinspector, tres oficiales y diez policías), Camas 10 (un subinspector, un oficial y ocho policías), Coria del Río 3 (3 policías), Dos Hermanas 12 (un subinspector, un oficial y diez policías), Écija 5 (un subinspector y cuatro policías), Morón de la Frontera 14 (dos subinspectores y doce policías) y San Juan de Aznalfarache 8 (dos subinspectores, un oficial y cinco policías).

En total, se convocan para toda la provincia 204 plazas para policías que quieran venir desde otros destinos. Esta convocatoria aún no es suficiente para alcanzar el número ideal de policías, pero hacía más de una década que no se recibía en las comisarías de Sevilla una incorporación tan numerosa. En estos números no están incluidos los policías de nuevo ingreso que tienen que salir de la Academia de Ávila.

Además del concurso general de méritos, la otra remesa será de mandos. En concreto en la categoría de inspectores. Estos sí son policías de nuevo ingreso en el cuerpo, que acceden por su titulación ya como jefes intermedios. A Sevilla capital vendrán 25 inspectores de nuevo ingreso, mientras que en la provincia serán en total 27, con uno que irá a Écija y otro que se destinará a Morón de la Frontera. Con estos 27, Sevilla y provincia recibirán un refuerzo de 231 policías.