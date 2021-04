Investigadora de Enfermedades Infecciosas del Valme, premiada por sus publicaciones por la Facultad de Medicina

La facultativa integrante del Grupo de Investigación de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología del Hospital Universitario de Valme de Sevilla, Anaïs Corma-Gómez, ha sido galardonada con dos premios al Mejor Artículo del mes que otorga periódicamente la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla.

Según ha señalado el hospital en un comunicado de prensa, se trata de dos estudios publicados los pasados meses de noviembre y febrero en Clinical Infectious Diseases, una de las revistas internacionales con mayor impacto científico en el área de Enfermedades Infecciosas. Ambos reconocimientos están vinculados a la línea de investigación que coordina Juan Antonio Pineda en el hospital sevillano, siendo la investigadora principal de los mismos Corma-Gómez.

Sobre una cohorte, que supera el millar de pacientes, correspondiente al Grupo de Estudio de Hepatitis Víricas de la Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (SEIMC); el Hospital Universitario de Valme ha dirigido una investigación orientada a predecir los riesgos de descompensaciones y/o desarrollo de cáncer hepático en aquellos pacientes curados de hepatitis C, con o sin infección por VIH concomitante.

El curso de la infección por el virus de la hepatitis C puede desembocar en la aparición de cirrosis hepática e incluso en hepatocarcinoma (cáncer de hígado) y, aunque los nuevos tratamientos facilitan la curación de este virus, sus pacientes continúan siendo objeto de seguimiento continuado frente al riesgo a desarrollar complicaciones. Al respecto, las investigaciones realizadas hasta el momento sobre los riesgos de desarrollar complicaciones hepáticas sólo se habían acotado a la fase activa del virus. Sin embargo, no constan estudios sobre estos riesgos en pacientes que ya se han curado de la hepatitis C, aplicándose el mismo manejo sin tener en cuenta la diferenciación de registros clínicos existentes durante la infección y tras la curación.

Por su parte, el grupo investigador del Hospital de Valme ha publicado dos estudios donde, de forma novedosa, aporta y constata la fiabilidad diagnóstica de criterios clínicos para un abordaje de estos pacientes acorde a su situación de curación. Además de constituir un nuevo modelo para la práctica clínica de los especialistas, aporta eficiencia diagnóstica y calidad de vida a los pacientes, puesto que facilita la predicción de aquéllos que van a desarrollar descompensaciones y/o tumores hepáticos, cribando los que no tienen que continuar estudiándose de forma innecesaria.

La pauta innovadora aplica el estudio de factores de riesgo en el momento de la curación. Para ello, utiliza la técnica del fibroscan para conocer de forma mínimamente invasiva la elasticidad hepática. La misma predice las complicaciones hepáticas en su totalidad. En este sentido, Anaïs Corma-Gómez destaca como referencia clínica establecida que "si la rigidez hepática es menor de 14 KPa, los pacientes tienen un riesgo bajo, prácticamente nulo, de desarrollar complicaciones tras la curación de la hepatitis C".

De este modo, permite cribar a los pacientes que no precisan de un seguimiento continuado cada seis meses, evitando acudir al hospital y someterse a controles analíticos y ecográficos. Supone una nueva herramienta que aporta eficiencia a los recursos sanitarios, restando consultas y pruebas diagnósticas innecesarias; así como potencia la calidad de vida de los pacientes desvinculándolos de revisiones y pruebas invasivas innecesarias. Concretamente, esta práctica clínica ha permitido en este centro dar el alta entre el 20 y el 30 por ciento de pacientes curados de hepatitis C, desvinculando su estudio a registros clínicos anteriores relacionados con la fase activa del virus y sí al momento de su curación.

Riesgo de complicaciones hemorrágicas digestivas

Por su parte, el segundo artículo científico galardonado es más específico, centrándose en una de las complicaciones hepáticas que más compromete la vida de estos pacientes: las hemorragias digestivas altas. Destaca la investigadora la complejidad de su manejo y el mal pronóstico de los pacientes que la sufren. "Los resultados de esta investigación reflejada en estas publicaciones se traducen con un valor añadido", señala.

De forma totalmente novedosa, este centro sevillano aplica dos parámetros en pacientes curados de hepatitis C para predecir si desarrollarán esta severa complicación. Combinan la rigidez hepática con el recuento de plaquetas. Como resultado, logran identificar al máximo número de pacientes que no van a desarrollar hemorragias digestivas por rotura de varices esofágicas.

Como constatación de la fiabilidad diagnóstica, los investigadores han conseguido el cien por cien del valor predictivo negativo, o sea, que no se ha producido ningún sangrado en pacientes diagnosticados como pacientes sin riesgo hemorrágico digestivo. Ello ha permitido que estos pacientes puedan abandonar el programa de cribado de varices esofágicas con alto riesgo de sangrado; ahorrándoles igualmente desplazamientos hospitalarios y el someterse a pruebas invasivas para los controles de forma periódica.

En este sentido, el director de la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Microbiología, Jesús Gómez Mateos, manifiesta su satisfacción por ambos galardones, "puesto que la Universidad de Sevilla pone en valor las novedades científicas halladas con los beneficios clínicos que albergan nuevas vías en el manejo de pacientes con riesgo de complicaciones hepáticas graves". Asimismo, Gómez Mateos agradece la contribución de esta institución a través de la edición de estos premios para el impulso de la producción científica de calidad, "permitiéndonos mostrar la actividad investigadora desarrollada desde nuestro grupo de investigación".