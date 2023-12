Clece estrena en Sevilla el contrato para jóvenes

En un esfuerzo por abordar el desempleo juvenil, la empresa Clece, en Sevilla, ha hecho un contrato indefinido a Javier Moleón de la Vega, de 23 años, usando el 'Contrato Indefinido de Personas Jóvenes con Baja Cualificación Beneficiarios del Sistema Nacional Garantía Juvenil'.

Javier, el protagonista de esta historia, era usuario de Cáritas, donde realizo el curso de 'Peón especialista en limpieza'. "Yo no sabía de la existencia de los cursos de Cáritas hasta que un familiar se apuntó y me comentó lo que hacían. En ese momento ni trabajaba ni estudiaba y decidí apuntarme para conocer el mundo laboral. Realicé un curso de seis meses y parte de las prácticas las hice en el servicio de limpieza de la Conserjería de Inclusión Social, Juventud, Familias e igualdad, done trabajo actualmente", explica Javier. También asegura que no conocía nada del Sistema Nacional Garantía Juvenil y fui muy feliz cuando me comunicaron que existía la oportunidad de ser contratado".

Alfonso Roldán: "Invito a otros jóvenes en desempleo como Javier a acceder al portal de empleo de Clece"

Clece y Cáritas colaboran en materia de ofertas de empleo, prácticas y formaciones. "Javier mejoró en sus capacidades personales y profesionales desde que legó gracias a su interés por aprender y mejorar. Nuestro compromiso es encontrar vías que faciliten la incorporación laboral. Él no conocía Garantía Juvenil y nosotros le ayudamos explicándole el funcionamiento, apoyándole en la tramitación del certificado digital para la firma de su primer contrato y en gestiones de la Seguridad Social", aseguran desde el Departamento de Empleo de Cáritas.

Cáritas: "Unas condiciones de trabajo dignas son fundamentales para el desarrollo personal"

Alfonso Roldán, responsable de la selección de personal de la Delegación Sur Occidental de Clece puntualiza que "El mejor currículum de Javier fue el buen hacer realizado durante sus prácticas con el servicio de limpieza. Vimos en él una oportunidad de nuestro proyecto de inserción laboral".

"En Clece tenemos un firme compromiso con facilitar el acceso al empleo a los grupos más vulnerables, sean personas en riesgo de exclusión social, mujeres víctimas de violencia de género, personas discapacitadas o jóvenes desempleados. Todos merecen tener la oportunidad de remontar sus vidas aprendiendo un oficio", comenta también Roldán.

Javier Moleón de la Vega: "Mi vida ha cambiado. Me siento realizado haciendo bien mi trabajo"

Javier ha sido el primero de los jóvenes sin formación reglada que, a través de Clece, pueden tener la oportunidad de aprender una profesión y garantizarse un futuro estable.