Jesús Aguirre: "En la pandemia lloraba en privado con mi equipo y salía después a tranquilizar a los andaluces"

Fueron unos meses duros, de miedo, tensión e incertidumbre. En Andalucía nos cogió preparados porque veníamos de sufrir la listeria, la bacteria que puso en jaque a Sevilla en el verano de 1999. Aun así, el virus Covid-19 nos arrolló y detuvo el mundo como nunca antes habíamos conocido. El médico Jesús Aguirre recordó su experiencia en foro de la Asociación Beatriz Aguilar (Abea) de ayuda a la infancia, que preside el arquitecto Rafael Aguilar. "Mi equipo y yo llorábamos en privado, siempre en privado, y después comparecíamos para animar a los andaluces, dar mensajes de calma, enseñar a usar las mascarillas, anunciar las medidas de restricciones... Pero a ese punto había que llegar ya llorados. Era nuestra obligación y nuestra responsabilidad".

Aguirre captó la atención de un auditorio que le planteó preguntas sobre la pandemia, la política actual y su particular estilo de dirigirse a los andaluces, "siempre como un médico de familia": "Yo siempre procuro ser yo mismo, como me enseñó mi padre, y creo que se me nota". Explicó que su estilo personal no ha cambiado ni antes como consejero de Salud y ahora como segunda autoridad de Andalucía al frente de la Cámara.

El presidente del Parlamento fue presentado por Carlos Navarro Antolín, subdirector de Diario de Sevilla. En el foro participaron Francisco Fernández, presidente de Arte Vivo, donde se celebró la tertulia; Francisco Herrera del Pueyo, Manuel Marchena, Luis Navarro García, Román Fernández-Baca, Antonio Fragero, Pedro Molina de los Santos, Ignacio Ayuso, Ernesto Sanguino, Julio del Junco y Antonio Fragero, entre muchos otros.

El almuerzo benéfico fue elaborado y servido por Casa Robles. La sede del Círculo Arte Vivo, en el barrio del Arenal, estuvo repleta de público.