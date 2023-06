José Luis Ramírez, la mejor nota de Selectividad 2023 en la UPO: "Los últimos días soñaba con Isabel II"

Es canario y lleva un año residiendo en el municipio sevillano de Guillena. Se llama José Luis Ramírez Fabra y ha logrado la nota máxima en la Selectividad 2023 en la Universidad Pablo de Olavide (UPO), un 13,9. No es de extrañar tal calificación si se tiene en cuenta que ha concluido el Bachillerato tecnológico con matrícula de honor, un 10. Su excelencia académica le permitirá estudiar la titulación deseada: el doble grado de Física y Matemáticas que oferta la Universidad de Sevilla (US) y que en 2022 registró la nota de corte más alta en la primera adjudicación de plaza, con un 13,790.

Hace un año que este joven llegó a tierra sevillana. Venía de Canarias. Allí, a los 12 años (ahora tiene 17) descubrió su amor por la Física, por el espacio y empezó a hacer de las Matemáticas "una distracción". Desde su llegada a Guillena, ha carecido de tiempo para "empaparse" de las costumbres de la tierra. Los estudios de Bachillerato y la preparación de la Selectividad se lo han impedido. Pero promete que, a partir de ahora, disfrutará de todas las tradiciones que está deseando conocer.

Durante el último curso ha estudiado una hora y media de lunes a viernes, una dedicación que se duplicaba los fines de semana. En los días previos a la Selectividad, la preparación ocupaba casi todo el día. "Me despertaba, desayunaba y empezaba a estudiar de manera suave", detalla este joven, quien se confiesa un "metódico" en este aspecto. "Hacía lo que mis profesores denoniman repaso activo, que me permitía pequeños descansos e ir seleccionando conceptos, muchos de los cuales relacionaba con algo divertido o anecdótico. Los apuntaba, además, en una pizarra", explica Ramírez, quien admite que tal acumulación de datos tenía consecuencias nocturnas: "Soñaba con Isabel II", una reina con gran hegemonía en el temario de Historia de segundo de Bachillerato.

Del IES El Molinillo

Siempre ha estudiado en centros públicos. El último ha sido el IES El Molinillo, en Guillena, donde guarda un gran recuerdo de los profesores. "Un buen equipo docente resulta fundamental para alcanzar el éxito educativo", defiende.

El 13,90 obtenido en la Pevau le permitirá estudiar el doble grado de Física y Matemáticas en la US. Sobre su futuro laboral, admite "no tenerlo muy claro", aunque sí le gustaría trabajar en el ámbito de la investigación. Un interés que le llegó a los 12 años, aún en Primaria. "Ya desde entonces me gustaba bichear con la Física y con el espacio", refiere este joven, a quien las Matemáticas siempre le han supuesto un entretenimiento. "Muchas veces hago integrales para distraerme", confiesa.

Respecto al polémico examen de Matemáticas, afirma que había algunos ejercicios "complicados", pero en todo caso "factibles", puesto que entraban dentro del temario de esta asignatura en segundo de Bachillerato. "No me esperaba la reacción que tuvieron muchos estudiantes", señala Ramírez, quien considera que resultó más complicado para quienes no se habían preparado Geometría.

El mayor de tres hermanos

Miembro de una familia de tres hijos, él es el mayor. Su hermano Javier se ha convertido por un día en su fotógrafo particular, pues numerosos medios le piden fotos. "Es un gran artista, pero un bohemio frustrado", apostilla. Reconoce que "no intima mucho". "Me llevo bien con todos mis compañeros, pero amigos tengo pocos. Sólo Adrián, en Canarias, que es raro de narices", abunda.

Este año no pudo disfrutar de la Feria de Sevilla porque estuvo de boda. Se propone acudir a la de 2024. Para este verano pretende descansar y viajar para conocer el resto de Andalucía y la península.

Sobre la juventud actual, añade que siempre ha habido un conflicto de generaciones sobre las personas de menor edad, pero defiende que "sus compañeros se meten mucha caña para sacar adelante sus estudios y disfrutar de un porvenir". "Lo hacen, además, con valores incorporados en este siglo y que antes no se enarbolaban, como la igualdad de género", concluye.