Juan Bueno asegura que la denuncia de la Fiscalía de la copa Navidad de Urbanismo "no irá a ningún sitio"

La denuncia que la Fiscalía de Sevilla ha presentado contra el gerente de Urbanismo, Fernando Vázquez, y un responsable de una constructora por la copa de Navidad organizada por la Gerencia de Urbanismo en el Espacio Santa Clara "no ira a ningún sitio" porque "no hay ningún delito", según el portavoz del PP y segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Bueno.

El concejal ha afirmado que "confía en la acción de la Justicia" y ha remitido "a las numerosas explicaciones dadas tanto en el pleno como en diferentes comparecencias públicas por el delegado de Urbanismo. "Por tanto, no hay temor ninguno. No hay nada ni ningún delito. Ahora está en manos de la Justicia. Pero eso no irá a ningún sitio", ha recalcado.

El portavoz del PP municipal ha ha manifestado el respeto del Gobierno local ante la acción de la Justicia, Durante el último pleno ordinario del Ayuntamiento, gobernado por el popular José Luis Sanz, la Corporación local rechazaba una moción del PSOE, que reclamaba precisamente que el concejal popular de Urbanismo, Juan de la Rosa, compareciese específicamente para responder sobre esta comida de Navidad.

En concreto, el edil del PSOE Francisco Páez insistía en preguntar por la comida de Navidad celebrada por la Gerencia de Urbanismo el día 19 de diciembre en las dependencias del claustro del Monasterio de Santa Clara, financiada por Sacyr, la empresa privada a la cual el Ayuntamiento tiene concesionada la explotación del complejo urbanístico de las Setas de la Encarnación.

Ahora el grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla se plantea personarse como acusación popular si el juez abriera la causa, ahora que la Fiscalía ha denunciado un posible delito de cohecho.