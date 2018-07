La Junta atribuye a la empresa la parálisis de las obras en los Juzgados

La consejera de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, achacó ayer este jueves "al flagrante incumplimiento" de contrato por parte de la empresa adjudicataria la paralización de las obras en la planta baja del edificio del juzgados en el Prado de San Sebastián. Aguilar, en respuesta a una pregunta oral del parlamentario del Grupo Popular Juan Bueno en la comisión de Justicia, indicó que la paralización de las obras es "ajena" a su departamento. "La paralización de las obras en la planta baja del edificio judicial se debe al flagrante incumplimiento de contrato por parte de la empresa constructora, una situación ante la que hemos actuado de forma inmediata y con contundencia", señaló Aguilar.

La Consejería se puso en contacto con la empresa para que "cumpliera" el contrato tras tener conocimiento de que se habían paralizado las obras y después de constatar que los trabajos "están completamente paralizados", admitió Aguilar. "Fue entonces cuando pasamos a actuar", aclaró al parlamentario del PP. La Consejería inició el 22 de mayo un expediente de resolución contractual con reclamación e indemnización por daños y perjuicios. Este proceso se encuentra en fase de audiencia a la contratista y a la espera de los informes del Gabinete Jurídico de la Junta y del Consejo Consultivo.

Las previsiones que maneja Aguilar son que el contrato esté resuelto a lo largo del mes de septiembre para "iniciar el nuevo proceso de licitación y resolver la situación creada e imputable a la empresa".

Por su parte, Bueno abundó en que la sensación que existe a la hora de hablar de infraestructuras judiciales es que "hay continuos problemas" y que se está "ante una legislatura perdida a pesar de su esfuerzo, que reconocemos", dijo en referencia a la gestión de Aguilar. "Nos planteó un plan de infraestructuras judiciales que tenía para Andalucía en 2018, cuando estaba a punto de acabar la legislatura y como consecuencia de que nadie se había ocupado antes de este asunto", agregó el diputado del PP.

A juicio de Bueno, el caso de los juzgados del Prado de San Sebastián "es una historia interminable, porque las muchas obras que se hacen son parcheos y no la obra necesaria que hace falta, que es la Ciudad de la Justicia y de la que no le gusta que le hablen", dijo a la consejera. Para el parlamentario popular, esta situación no hace más que perjudicar a los ciudadanos "que se ven privados de una justicia de calidad". Bueno ironizó: "No es la obra de El Escorial, sino una que no llega ni a 300.000 euros, pero ni siquiera estas pequeñas obras somos capaces de hacerla todo lo diligentemente que deberíamos".

Bueno enumeró que son obras en el decanato, sala de prensa y en los juzgados de violencia de género, que "se anunció hace un año que ya estarían trasladados al Prado, y tampoco sabemos cuándo será".

Aguilar reprochó a Bueno que no citara ni una vez la responsabilidad de la empresa adjudicataria, que desde el primer día "pone dificultades" y "cuestiona" la cuantía de 245.000 euros y pidió ampliación de los plazos de ejecución, pasando de cinco a ocho meses. "No somos adivinos cuando las empresas se presentan a los concursos", indicó la consejera. "No tenemos que ninguna responsabilidad, es de quien empieza a dejar de trabajar y abandona la obra", insistió.

"Cuando hemos iniciado el procedimiento con determinación y decisión, entonces la aparejadora de la dirección de obra ha visto que la empresa se ha puesto a trabajar otra vez", informó, añadiendo que "parece que pueden estar terminando incluso, se han puesto las pilas". "Si no avanzan, seguiremos y tomaremos buena nota. En el Prado se han hecho más obras y no ha ocurrido nada", concluyó Aguilar.