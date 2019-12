La Junta castigará el derribo de la casa que está frente a las Atarazanas

La Comisión de Patrimonio ha confirmado la apertura de un expediente sancionador al promotor que ha demolido el interior de la casa catalogada que está, además, en frente de un Bien de Interés Culturas como son las Reales Atarazanas. este organismo, que tutela por la conservación del conjunto histórico declarado de la ciudad (el Centro, Triana y San Bernardo) y los edificios catalogados, considera que no es de recibo lo que se ha hecho con esta casa, sita en la esquina de la calle Dos de Mayo con Pavía. El interior ha sido derribado y solo ha quedado la fachada, en la que la Junta, por supuesto, obliga al mantenimiento de los estabilizadores.

El servicio de Licencias y Disciplina de la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento emitió recientemente la correspondiente orden de paralización de los trabajos, al no sólo no estar amparados en licencia urbanística alguna. La finca ha sido vaciada, cuando por su nivel de catalogación (cuarto nivel de protección representado por la letra C) debió respetarse no sólo la fachada, sino la primera crujía y todos los elementos que estuvieran considerados de interés en la ficha del catálogo. La orden de paralización de las obras se decretó el 24 de octubre tras una inspección a la obra de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo.

Se comprobó que se habían demolido las primeras crujías en planta baja, primera, segunda y castillete sin el aval de licencia para ello. La Gerencia de Urbanismo abrió el correspondiente expediente sancionador. Se derivó el caso a la comisión provincial de patrimonio de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. El 27 de noviembre se informó favorablemente a un modificado del proyecto y se estimó que no procedía expediente sancionador al entender que las obras sin licencia de demolición se habían realizado por motivos de seguridad. Pero la citada Comisión de Patrimonio trató este diciembre de nuevo el asunto el asunto y ha apostado por abrir el expediente sancionador al tratarse de una casa catalogada y estar ubicada en el entorno de un BIC como las Reales Atarazanas.

Se trata de un caso muy parecido al de la casa de la calle Monsalves donde la promotora de un hotel arrasó con el interior de la finca sin el amparo de ninguna licencia, por lo que tuvo que intervenir la Gerencia de Urbanismo con el correspondiente expediente sancionador y la orden de restitución del patrimonio alterado.

Se trata de un caso más de vaciado de una finca de la que apenas sobrevive la fachada con puntales de estabilización. Ha ocurrido, una vez más, en pleno conjunto histórico declarado de la ciudad y en el entorno más próximo a un Bien de Interés Cultural (BIC) como son las Reales Atarazanas. Se trata del inmueble con fachada al número 26 de la calle Dos de Mayo y al número 16 de la calle Pavía.