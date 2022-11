La Junta responde a Montero que el Estado retrasa la tramitación del convenio del Metro

La Consejería de Fomento de la Junta que dirige Marifrán Carazo ha respondido este viernes a la acusación de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que el responsable del retraso en la firma del convenio de financiación del tramo Norte de la línea 3 del Metro de Sevilla es el Estado, no la administración andaluza.

Fomento explica que el ministerio de Hacienda "no ha enviado hasta el pasado día 25 de octubre el borrador del convenio de financiación con sus últimas observaciones". Y añade que en estos días transcurridos, la Junta lo ha revisado para volver a reenviarlo, dando prioridad al proyecto y en colaboración con el Ministerio. Fomento señala que la respuesta a ese segundo borrador ya está lista para ser enviada a Madrid.

"El borrador de este convenio de financiación se envió a Madrid en abril y aún el Ministerio no ha terminado de completar su tramitación, pese a que estaba prevista su firma en septiembre, así que nos sorprenden las declaraciones de la ministra porque es el Estado el que está dilatando los plazos", declaró Carazo. "No entendemos esta salida de tono de la ministra, cuando se está trabajando conjuntamente y lamentamos su afán de confrontación con el Gobierno andaluz".

La consejería de Carazo se queja de que el Gobierno central no haya cumplido su parte de tramitarlo en todos los ministerios competentes. "Pedimos al Estado agilidad para tramitar de forma paralela el convenio en los ministerios que aún quedan pendientes: Hacienda, Política Territorial y Transportes. Esperamos que el Ministerio termine cuanto antes su tramitación y se pueda firmar ya, lo antes posible".

La consejera afeó a la ministra su afirmación de que el Estado no tiene competencias para financiar el Metro. "Sorprende que la ministra hable de que el Estado no tiene competencias cuando se está hablando de un convenio de financiación similar a la línea 1, en que el Estado sí aceptó aportar el 50% de su financiación inicial (no la real) y cuando hay una ley que así lo recoge".

Adjudicación del ramal técnico de la línea 3

La Junta mantiene que "hace su trabajo" puesto que está a punto de adjudicar la obra del ramal técnico del tramo Norte de la línea 3, sufragada únicamente con fondos de la Junta. La mesa de contratación se reúne el lunes 7 de noviembre para elevar la propuesta de adjudicación.