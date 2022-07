La Junta cesa la actividad en una empresa de preparados de carne de pollo por falta de seguridad alimentaria

La Junta de Andalucía ha paralizado temporalmente la actividad e inmovilizado cautelarmente los productos de la empresa Pollos Fuentes S.L., ubicada en la localidad de Alcalá del Río y dedicada a la elaboración de productos y preparados a base de carne de aves, ante la posible existencia de un riesgo para la salud de los posibles consumidores. Las medidas no están motivadas por la detección de ningún tipo de patógeno en los productos, sino por el principio de precaución al no acreditarse con la garantía y nivel requerido la seguridad alimentaria de los productos y preparados a base de carne de aves elaborados en esta empresa. No consta distribución en Andalucía de los productos comercializados y se descarta la existencia de ningún caso asociado al consumo de estos alimentos.

Estos problemas se han detectado durante la realización de un control oficial a la empresa, según ha informado este viernes la Consejería de Salud y Familias, a través de la Delegación Territorial de Salud y Familias en Sevilla. Durante la inspección, concretan fuentes sanitarias, se hallaron deficiencias consideradas de riesgo para la seguridad de los alimentos, relacionadas con la higiene del establecimiento, el control de la cadena de frío en los productos, limpieza y desinfección y un inadecuado control de los peligros y puntos críticos que intervienen en esta actividad. Estas deficiencias han llevado a tomar la decisión de su cese e intervención de los alimentos existentes, algo más de 1.000 kilos de diferentes preparados de carne de ave, apuntan desde Salud

A fecha actual, no consta distribución en Andalucía de los productos comercializados por esta empresa directamente, que son enviados a su distribuidora situada en Extremadura, donde las Autoridades Sanitarias ya han sido informadas. Además, toda esta información ha sido trasladada a través del sistema de alertas nacional -SCIRI- a la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESAN), dependiente del Ministerio de Consumo.