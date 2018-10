Policías y guardias civiles protestan ante la sede del PSOE

Decenas de policías nacionales y guardias civiles de Sevilla se han concentrado esta mañana ante la sede del PSOE provincial, en la calle Luis Montoto. Los agentes de ambos cuerpos estaban convocados por la organización Jusapol (Justicia Salarial Policial), que lamenta la "pasividad del Gobierno central ante las agresiones sufridas" por los manifestantes de esta entidad el pasado sábado 29 de septiembre en Barcelona.

"Aún no hemos recibido ningún mensaje de apoyo ni de condena de estas agresiones por parte del Gobierno", apuntaron fuentes de Jusapol. Esta organización de policías y guardias civiles denunciaron que "han visto coartado su derecho a manifestación", ya que se vieron obligados a cambiar el recorrido de la marcha y abandonar la plaza de Cataluña antes de lo previsto por el "asedio de radicales independentistas".

Jusapol ya ha anunciado que volverá a Barcelona el 10 de noviembre, "para acabar la manifestación que no pudo terminar el pasado sábado, y seguir pidiendo la equiparación real y efectiva que Pedro Sánchez no quiere llevar a efecto".

La entidad recuerda que, a día de hoy, los agentes "no han recibido un sólo euro de subida en sus nóminas, y para 2019 y 2020, esta subida tampoco está garantizada". Jusapol quier dejar claro que "no es una equiparación, sino una subida, que se olvida de las jubilaciones, deja fuera a compañeros de reserva y de segunda actividad, no contempla horas ni pagas extras, pluses por asistencia a juicios o dietas".

Por este motivo, los miembros de esta asociación, que nació de las bases para luchar por la equiparación salarial, recuerdan que la brecha con los Mossos d'Esquadra, "lejos de ser reducida, es aumentada por este Gobierno, ya que van a inyectar 700 millones a los Mossos, que son unos 18.000 funcionarios, cuando para la Policía Nacional y la Guardia Civil sólo hay 907 para un colectivo de 140.000 personas".

Los representantes de esta asociación advierten al Gobierno socialista que, "si no escuchan a Jusapol en una mesa y cambian ese acuerdo de subida por una equiparación real, tendrá que gobernar con sus policías y guardias civiles en la calle".