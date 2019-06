Carta de un abuelo a la Reina Letizia para poder ver a su nieto

“Estos bebés están actualmente sin posibilidad de entrar en España, al no concederles la embajada española en Ucrania, la documentación necesaria para ello, y que por ley les corresponde. Estos niños han nacido por gestación subrogada, sus padres están legalmente documentados, al igual que sus hijos, han cumplido todos los requisitos legales exigidos, con su documento de ADN, partida de nacimiento, documentación que sistemáticamente rehusa el embajador español, indicándoles que jamás conseguirán el pasaporte español”. Con estas líneas comienza la carta que Francisco, un abuelo remitió a la Reina Letizia el pasado 14 de abril para pedir su amparo. La Casa Real, contestó el 25 de abril: “(...) el pasado mes de febrero se recibieron en la Casa de S. M. el Rey varias solicitudes de igual naturaleza a la suya les dimos traslado al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Desde esta secretaría no podemos llevar a cabo gestión distinta a la que he señalado”. De momento, los recién nacidos por gestación subrogada continúan en un limbo, apátridas, en Ucrania. Las familias siguen pidiendo amparo.